Работа в Азов — какие условия предлагают психиатрам

"Азову" нужны психиатры — какая зарплата и требования
Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу психиатров. Кандидаты должны иметь высшее образование, наличие сертификата врача-специалиста и опыт работы более 2 лет. Будут платить от 25 тысяч гривен в месяц и дополнительно доплату за пребывание в зоне боевых действий. Таким образом, в целом может быть до 125 тысяч.
Соответствующая вакансия опубликована в воскресенье, 29 декабря, на сайте поиска работы Work.ua.
Работа в "Азове"
В бригаде "Азов" сообщили, что для более эффективной работы расширяется отдел психологического сопровождения. Бойцы собирают специалистов, готовых создавать образцовый отдел, быть примером, а также работать вместе на победу.
В опубликованной вакансии указано, что в обязанности психиатров будет входить:
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применение современных методов профилактики, диагностики, лечения, реабилитации и диспансеризации больных психиатрического профиля, оказания им скорой и неотложной медицинской помощи;
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осуществление надзора за побочными реакциями/действиями лекарственных средств;
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оказание неотложной медицинской помощи и организация помощи в случае чрезвычайных ситуаций;
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соблюдение принципов медицинской деонтологии;
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планирование работы и проведение анализов ее результатов;
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постоянное усовершенствование своего профессионального уровня;
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сопровождение больных в учреждения здравоохранения;
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участие в проведении военно-медицинской и психологической подготовки личного состава;
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ведение медицинской и отчетной документации.
Подойдет кандидат на должность, который имеет:
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полное высшее образование (специалист, магистр) по направлению подготовки "Медицина", специальности "Лечебное дело". Специализация по специальности "Психиатрия" (интернатура, курсы специализации);
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наличие сертификата врача-специалиста;
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непрерывное профессиональное развитие;
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стаж работы по специальности — более 2 лет;
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умение работать в условиях высокого давления и стресса;
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ответственность, коммуникабельность и готовность работать в команде;
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опыт работы в сфере общей медицины, безотлагательной и военной медицины будет преимуществом.
В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:
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возможность профессионального роста и обучения;
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возможность помогать защищать страну и обеспечивать медицинскую помощь военным;
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мобилизацию к концу военного положения или службу по контракту;
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денежное довольствие от 25 000 гривен плюс дополнительное вознаграждение в зависимости от выполнения боевых распоряжений;
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гарантированный ежегодный основной отпуск 30 дней плюс дополнительный отпуск по семейным обстоятельствам;
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пакет социальных и правовых гарантий защиты военнослужащих и членов их семей;
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обеспечение формой и средствами индивидуальной защиты и полноценного питания;
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бесплатное медицинское обеспечение.
Напомним, что помимо этой вакансии бригада "Азов" ищет боевых медиков взвода. Для устройства требуется удовлетворительная физическая подготовка и опыт.
Также бойцы предлагают работу тем, кто умеет ремонтировать беспилотники. Потенциальные кандидаты на должность радиотехников должны иметь техническое среднее специальное образование или опыт работы на смежных специальностях.
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