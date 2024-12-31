Работа в Азов — какие условия предлагают психиатрам

Психолог общается с украинскими военными. Фото: Facebook-страница "Психолог в армии"

Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу психиатров. Кандидаты должны иметь высшее образование, наличие сертификата врача-специалиста и опыт работы более 2 лет. Будут платить от 25 тысяч гривен в месяц и дополнительно доплату за пребывание в зоне боевых действий. Таким образом, в целом может быть до 125 тысяч.

Соответствующая вакансия опубликована в воскресенье, 29 декабря, на сайте поиска работы Work.ua.

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Объявление о вакансии психиатра в "Азов". Фото: Скриншот

Работа в "Азове"

В бригаде "Азов" сообщили, что для более эффективной работы расширяется отдел психологического сопровождения. Бойцы собирают специалистов, готовых создавать образцовый отдел, быть примером, а также работать вместе на победу.

В опубликованной вакансии указано, что в обязанности психиатров будет входить:

применение современных методов профилактики, диагностики, лечения, реабилитации и диспансеризации больных психиатрического профиля, оказания им скорой и неотложной медицинской помощи;

осуществление надзора за побочными реакциями/действиями лекарственных средств;

оказание неотложной медицинской помощи и организация помощи в случае чрезвычайных ситуаций;

соблюдение принципов медицинской деонтологии;

планирование работы и проведение анализов ее результатов;

постоянное усовершенствование своего профессионального уровня;

сопровождение больных в учреждения здравоохранения;

участие в проведении военно-медицинской и психологической подготовки личного состава;

ведение медицинской и отчетной документации.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

полное высшее образование (специалист, магистр) по направлению подготовки "Медицина", специальности "Лечебное дело". Специализация по специальности "Психиатрия" (интернатура, курсы специализации);

наличие сертификата врача-специалиста;

непрерывное профессиональное развитие;

стаж работы по специальности — более 2 лет;

умение работать в условиях высокого давления и стресса;

ответственность, коммуникабельность и готовность работать в команде;

опыт работы в сфере общей медицины, безотлагательной и военной медицины будет преимуществом.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

возможность профессионального роста и обучения;

возможность помогать защищать страну и обеспечивать медицинскую помощь военным;

мобилизацию к концу военного положения или службу по контракту;

денежное довольствие от 25 000 гривен плюс дополнительное вознаграждение в зависимости от выполнения боевых распоряжений;

гарантированный ежегодный основной отпуск 30 дней плюс дополнительный отпуск по семейным обстоятельствам;

пакет социальных и правовых гарантий защиты военнослужащих и членов их семей;

обеспечение формой и средствами индивидуальной защиты и полноценного питания;

бесплатное медицинское обеспечение.

Напомним, что помимо этой вакансии бригада "Азов" ищет боевых медиков взвода. Для устройства требуется удовлетворительная физическая подготовка и опыт.

Также бойцы предлагают работу тем, кто умеет ремонтировать беспилотники. Потенциальные кандидаты на должность радиотехников должны иметь техническое среднее специальное образование или опыт работы на смежных специальностях.