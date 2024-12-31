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"Азову" нужны психиатры — какая зарплата и требования

31 декабря 2024 03:55
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в Азов — какие условия предлагают психиатрам
Психолог общается с украинскими военными. Фото: Facebook-страница "Психолог в армии"
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу психиатров. Кандидаты должны иметь высшее образование, наличие сертификата врача-специалиста и опыт работы более 2 лет. Будут платить от 25 тысяч гривен в месяц и дополнительно доплату за пребывание в зоне боевых действий. Таким образом, в целом может быть до 125 тысяч.

Соответствующая вакансия опубликована в воскресенье, 29 декабря, на сайте поиска работы Work.ua.

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Объявление о вакансии психиатра в "Азов". Фото: Скриншот

Работа в "Азове"

В бригаде "Азов" сообщили, что для более эффективной работы расширяется отдел психологического сопровождения. Бойцы собирают специалистов, готовых создавать образцовый отдел, быть примером, а также работать вместе на победу.

В опубликованной вакансии указано, что в обязанности психиатров будет входить:

  • применение современных методов профилактики, диагностики, лечения, реабилитации и диспансеризации больных психиатрического профиля, оказания им скорой и неотложной медицинской помощи;

  • осуществление надзора за побочными реакциями/действиями лекарственных средств;

  • оказание неотложной медицинской помощи и организация помощи в случае чрезвычайных ситуаций;

  • соблюдение принципов медицинской деонтологии;

  • планирование работы и проведение анализов ее результатов;

  • постоянное усовершенствование своего профессионального уровня;

  • сопровождение больных в учреждения здравоохранения;

  • участие в проведении военно-медицинской и психологической подготовки личного состава;

  • ведение медицинской и отчетной документации.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • полное высшее образование (специалист, магистр) по направлению подготовки "Медицина", специальности "Лечебное дело". Специализация по специальности "Психиатрия" (интернатура, курсы специализации);

  • наличие сертификата врача-специалиста;

  • непрерывное профессиональное развитие;

  • стаж работы по специальности — более 2 лет;

  • умение работать в условиях высокого давления и стресса;

  • ответственность, коммуникабельность и готовность работать в команде;

  • опыт работы в сфере общей медицины, безотлагательной и военной медицины будет преимуществом.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

  • возможность профессионального роста и обучения;

  • возможность помогать защищать страну и обеспечивать медицинскую помощь военным;

  • мобилизацию к концу военного положения или службу по контракту;

  • денежное довольствие от 25 000 гривен плюс дополнительное вознаграждение в зависимости от выполнения боевых распоряжений;

  • гарантированный ежегодный основной отпуск 30 дней плюс дополнительный отпуск по семейным обстоятельствам;

  • пакет социальных и правовых гарантий защиты военнослужащих и членов их семей;

  • обеспечение формой и средствами индивидуальной защиты и полноценного питания;

  • бесплатное медицинское обеспечение.

Напомним, что помимо этой вакансии бригада "Азов" ищет боевых медиков взвода. Для устройства требуется удовлетворительная физическая подготовка и опыт.

Также бойцы предлагают работу тем, кто умеет ремонтировать беспилотники. Потенциальные кандидаты на должность радиотехников должны иметь техническое среднее специальное образование или опыт работы на смежных специальностях.

работа деньги полк "Азов" зарплата война в Украине

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