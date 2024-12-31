Робота в Азов — які умови пропонують психіатрам

Психолог спілкується з українськими військовими. Фото: Facebook-сторінка "Психолог в армії"

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу психіатрів. Кандидати повинні мати повну вищу освіту, наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та досвід роботи понад 2 роки. Платитимуть від 25 тисяч гривень на місяць і додатково доплату за перебування у зоні бойових дій. Таким чином, загалом сама може бути до 125 тисяч.

Відповідна вакансія опублікована у неділю, 29 грудня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Робота в "Азові"

У бригаді "Азов" повідомили, що для більш ефективної роботи розширюється відділ психологічного супроводження. Бійці збирають спеціалістів, які готові створювати зразковий відділ, бути приклад, а також працювати разом на перемогу.

В опублікованій вакансії вказано, що до обов'язків психіатрів входитиме:

застосовування сучасних методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації хворих психіатричного профілю, надання їм швидкої та невідкладної медичної допомоги;

здійснення нагляду за побічними реакціями/діями лікарських засобів;

надання невідкладної медичної допомоги та організація допомоги в разі надзвичайних ситуацій;

дотримання принципів медичної деонтології;

планування роботи та проведення аналізів її результатів;

постійне вдосконалення свого професійного рівня;

супровід хворих до закладів охорони здоров‘я;

участь у проведенні військово-медичної та психологічної підготовки особового складу;

ведення медичної та звітної документації.

Підійде кандидат на посаду, який має:

повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Спеціалізація за фахом "Психіатрія" (інтернатура, курси спеціалізації);

наявність сертифіката лікаря-спеціаліста;

безперервний професійний розвиток;

стаж роботи за фахом — понад 2 роки;

вміння працювати в умовах високого тиску та стресу;

відповідальність, комунікабельність та готовність працювати в команді;

досвід роботи в сфері загальної медицини, невідкладної та військової медицини буде перевагою.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

можливість професійного зростання та навчання;

можливість допомагати захищати країну та забезпечувати медичну допомогу військовим;

мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом;

грошове забезпечення від 25 000 гривень плюс додаткова винагорода залежно від виконання бойових розпоряджень;

гарантована щорічна основна відпустка 30 днів плюс додаткова відпустка за сімейними обставинами;

пакет соціальних та правових гарантій захисту військовослужбовців та членів їх сімей;

забезпечення формою і засобами індивідуального захисту та повноцінне харчування;

безкоштовне медичне забезпечення.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії бригада "Азов" шукає бойових медиків взводу. Для влаштування потрібна задовільна фізична підготовка та досвід.

Також бійці пропонують роботу тим, хто вміє ремонтувати безпілотники. Потенційні кандидати на посаду радіотехників повинні мати технічну середньо-спеціальну освіту або досвід роботи на суміжних спеціальностях.