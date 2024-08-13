Работа в "Азов" — что нужно, чтобы быть пилотом FPV-дрона

Пилот FPV-дрона. Фото: vctr.media

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения пилотов FPV-дронов. Нужны люди, которые уверенно пилотируют и знают ряд программных обеспечений. За месяц будут платить от 25 до 125 тысяч гривен

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 10 августа.

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Обязанности

Соответствующая вакансия предусматривает три обязанности: пилотирование, настройку, а также сборку и ремонт FPV-дронов.

Требования и условия

На должность пилота подходит человек, имеющий уверенное пилотирование FPV-дронов, а также знание программного обеспечения Betaflight, INAV, SpeesyBee, "Кропива".

В бригаде "Азов" добавили, что опыт работы с паяльником и опыт военной службы будут преимуществом.

Претендентам предлагают следующие условия:

официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

"Если вы владеете необходимым опытом и отвечаете требованиям вакансии, пожалуйста присылайте свое резюме или звоните по телефону. Мы с нетерпением ждем вашу заявку и готовы рассмотреть всех кандидатов", — резюмировала бригада.