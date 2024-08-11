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У війську потрібні люди, які вміють смачно готувати — кого запрошують до полку "Азов"

11 серпня 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує кухарям
Військові харчуються. Фото ілюстративне: molbuk.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи вправних кулінарів. У полку потрібні кухарі.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в суботу, 3 серпня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки кухаря в полку "Азов"

Кухар має готувати страви та кулінарні вироби для військовослужбовців, здійснювати допоміжну роботу із приготування їжі, проводити процеси первинної кулінарної обробки сировини. Фахівцю необхідно дотримуватися стандартів приготування страв, правил гігієни та норм охорони праці. Також серед обов'язків кухаря порціонування та роздача страв масового попиту для великої кількості військовослужбовців особового складу.

Вимоги до кандидата

На роботу запрошують охайних і відповідальних людей, що мають професійно-технічну освіту та медичну книжку, знають технологію приготування страв та правила гігієни, терміни зберігання сировини та напівфабрикатів. Також бажано, щоб кандидат на посаду мав не менше року досвіду роботи за фахом.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам службу за мобілізацією або за контрактом у лавах Нацгвардії України. Щомісячна зарплата становитиме 25–125 тисяч гривень. У разі виконання завдань у зоні бойових дій за кожен день нараховуватимуть доплату — 3 300 гривень. Є можливість переведення на цю посаду чинних військовослужбовців.

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