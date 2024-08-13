Робота в "Азов" — що потрібно, щоб бути пілотом FPV-дрона

Пілот FPV-дрона. Фото: vctr.media

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи пілотів FPV-дронів. Потрібні люди, які впевнено пілотують і знають низку програмних забезпечень. За місяць платитимуть від 25 до 125 тисяч гривень

Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у суботу, 10 серпня.

Читайте також:

Обов'язки

Відповідна вакансія передбачає три обов'язки: пілотування, налаштування, а також збірку та ремонт FPV-дронів.

Вимоги та умови

На посаду пілота підходить людина, яка має впевнене пілотування FPV-дронів, а також знання програмного забезпечення Betaflight, INAV, SpeesyBee, "Кропива".

У бригаді "Азов" додали, що досвід роботи з паяльником та досвід військової служби будуть перевагою.

Претендентам пропонують такі умови:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

"Якщо ви володієте необхідним досвідом та відповідаєте вимогам вакансії, будь ласка надсилайте свою резюме або телефонуйте. Ми з нетерпінням чекаємо на вашу заявку та готові розглянути всіх кандидатів", — резюмувала бригада.