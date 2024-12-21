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"Азову" нужны люди с аналитическим мышлением — вакансия в полку

21 декабря 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает OSINT-аналитикам
Украинский военнослужащий работает за ноутбуком. Фото иллюстративное: dev.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, умеющих анализировать разведывательную информацию. Речь идет об OSINT-аналитиках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 16 декабря.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности OSINT-аналитиков и требования к кандидатам в должность

OSINT-аналитик должен анализировать данные разведки, разрабатывать фото и видеоматериалы. На работу приглашают ответственных, внимательных и пунктуальных людей, которые имеют опыт работы по соответствующему направлению.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу военных. Обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день работы будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько буду платить ежемесячно, в объявлении не указывается, однако обычно зарплаты в полку составляют от 25 тысяч гривен до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в "Азове" есть вакантное место для DATA-аналитика. Занять эту должность может человек, который умеет анализировать разведывательную информацию.

Также в полку нужны бухгалтеры расчетной группы. В армии такие специалисты будут начислять бойцами зарплаты.

работа Нацгвардия полк "Азов" мобилизация вакансии аналитические способности

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