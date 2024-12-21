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"Азову" потрібні люди з аналітичним мисленням — вакансія в полку

21 грудня 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує OSINT-аналітикам
Український військовослужбовець працює за ноутбуком. Фото ілюстративне: dev.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють аналізувати розвідувальну інформацію. Йдеться про OSINT-аналітиків.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в понеділок, 16 грудня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки OSINT-аналітиків і вимоги до кандидатів на посаду

OSINT-аналітик має аналізувати дані розвідки, опрацьовувати фото та відеоматеріали. На роботу запрошують відповідальних, уважних і пунктуальних людей, які мають досвід роботи за відповідним напрямком.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Обов'язки можливо доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день роботи доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть щомісяця, в оголошенні не зазначається, однак зазвичай зарплати в полку становлять від 25 тисяч гривень до 125 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" є вакантне місце для DATA-аналітика. Обійняти цю посаду може людина, яка аналізувати розвідувальну інформацію.

Також у полку потрібні бухгалтери розрахункової групи. У війську такі фахівці нараховуватимуть бійцями зарплати.

робота Нацгвардія полк "Азов" мобілізація вакансії аналітичні здібності

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