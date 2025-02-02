Работа в Азове — какую зарплату предлагают деловодам

"Азову" нужны деловоды — какая зарплата и условия
Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу деловодов. Кандидатам необходимо уметь работать с компьютером, а также иметь понимание принципов деловодства. Платить будут от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.
Соответствующая вакансия опубликована в пятницу, 31 января, на сайте поиска работы Work.ua.
Работа в "Азове"
Согласно информации в вакансии, в обязанности деловодов будет входить:
- осуществление учета, ведения и хранения документации;
- организация и ведение деловодства;
- контроль за соблюдением сроков обработки и исполнения документов;
- работа с электронными базами данных и специализированными программами;
- взаимодействие с другими подразделениями для получения необходимой информации;
- ведение сведений о кадровом составе батальона и изменениях.
Подойдет кандидат на должность, который имеет:
- ответственность и дисциплинированность.
- знание и умение работать с ПК (программы MS Office).
- знание и понимание принципов делопроизводства.
В свою очередь бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:
- официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.
Напомним, что кроме этой вакансии, бригада спецназначения "Азов" ищет боевых медиков. Для того, чтобы устроиться, надо иметь удовлетворительную физическую подготовку и опыт работы от 1 года.
Также мы информировали, что бойцы предлагают работу операторам БпЛА. Кандидаты должны иметь теоретическую и практическую подготовку по дронам, а также опыт управления.
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