Работа в Азове — какую зарплату предлагают деловодам

Военный с ноутбуком: Фото: Генштаб ВСУ

Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу деловодов. Кандидатам необходимо уметь работать с компьютером, а также иметь понимание принципов деловодства. Платить будут от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована в пятницу, 31 января, на сайте поиска работы Work.ua.

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Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности деловодов будет входить:

осуществление учета, ведения и хранения документации;

организация и ведение деловодства;

контроль за соблюдением сроков обработки и исполнения документов;

работа с электронными базами данных и специализированными программами;

взаимодействие с другими подразделениями для получения необходимой информации;

ведение сведений о кадровом составе батальона и изменениях.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

ответственность и дисциплинированность.

знание и умение работать с ПК (программы MS Office).

знание и понимание принципов делопроизводства.

В свою очередь бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Напомним, что кроме этой вакансии, бригада спецназначения "Азов" ищет боевых медиков. Для того, чтобы устроиться, надо иметь удовлетворительную физическую подготовку и опыт работы от 1 года.

Также мы информировали, что бойцы предлагают работу операторам БпЛА. Кандидаты должны иметь теоретическую и практическую подготовку по дронам, а также опыт управления.