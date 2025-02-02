Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow "Азову" нужны деловоды — какая зарплата и условия arrow

"Азову" нужны деловоды — какая зарплата и условия

2 февраля 2025 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в Азове — какую зарплату предлагают деловодам
Военный с ноутбуком: Фото: Генштаб ВСУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу деловодов. Кандидатам необходимо уметь работать с компьютером, а также иметь понимание принципов деловодства. Платить будут от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована в пятницу, 31 января, на сайте поиска работы Work.ua.

Читайте также:
"Азову" потрібні діловоди — яку пропонують зарплату та умови - фото 1
Вакансия деловода в бригаде "Азов". Фото: скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности деловодов будет входить:

  • осуществление учета, ведения и хранения документации;
  • организация и ведение деловодства;
  • контроль за соблюдением сроков обработки и исполнения документов;
  • работа с электронными базами данных и специализированными программами;
  • взаимодействие с другими подразделениями для получения необходимой информации;
  • ведение сведений о кадровом составе батальона и изменениях.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • ответственность и дисциплинированность.
  • знание и умение работать с ПК (программы MS Office).
  • знание и понимание принципов делопроизводства.

В свою очередь бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

  • официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Напомним, что кроме этой вакансии, бригада спецназначения "Азов" ищет боевых медиков. Для того, чтобы устроиться, надо иметь удовлетворительную физическую подготовку и опыт работы от 1 года.

Также мы информировали, что бойцы предлагают работу операторам БпЛА. Кандидаты должны иметь теоретическую и практическую подготовку по дронам, а также опыт управления.

ВСУ работа деньги бригада "Азов" вакансии война в Украине
Реклама
Реклама
Реклама