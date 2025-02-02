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"Азову" потрібні діловоди — яка зарплата та умови

2 лютого 2025 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в Азов — яку зарплату пропонують діловодам
Військовий з ноутбуком: Фото: Генштаб ЗСУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу діловодів. Кандидатам необхідно вміти працювати з комп'ютером, а також мати розуміння принципів діловодства. Платитимуть від 25 до 125 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована у п'ятницю, 31 січня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Вакансія діловода у бригаді "Азов". Фото: скриншот

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків діловодів входитиме:

  • здійснення обліку, ведення та збереження документації;
  • організація та ведення діловодства;
  • контроль за дотриманням термінів обробки й виконання документів;
  • робота з електронними базами даних та спеціалізованими програмами;
  • взаємодія з іншими підрозділами для отримання необхідної інформації;
  • ведення відомостей про кадровий склад батальйону та зміни.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • відповідальність і дисциплінованість.
  • знання й вміння працювати з ПК (програми MS Office).
  • знання та розуміння принципів діловодства.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, бригада спецпризначення "Азов" шукає бойових медиків. Для того, щоб влаштуватися, треба мати задовільну фізичну підготовку та досвід роботи від 1 року.

Також ми інформували, що бійці пропонують роботу операторам БпЛА. Кандидати повинні мати теоретичну і практичну підготовку з дронів, а також досвід керування.

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