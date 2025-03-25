Работа в Азове — какие условия предлагают боевым медикам

Медик ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Бригада "Азов" приглашает на работу боевых медиков. Для кандидатов важно иметь удовлетворительную физическую подготовку и опыт работы от 1 года. За выполнение работ будут платить от 25 до 120 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.

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Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности боевых медиков взвода будет входить:

выполнение основных функций военнослужащего для профессионального функционирования подразделения;

оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим в условиях ведения боевых действий;

медицинское сопровождение штурмовых операций;

периодическое дежурство на пункте сортировки раненых;

проведение учений по тактической медицине для личного состава;

организация рабочего пространства и процесса на точках сортировки раненых;

контроль оснащения медицинских рюкзаков, сумок бойца-спасателя и аптечек личного состава;

коммуникация с другими звеньями медицинской службы, при обнаружении пострадавших (боевых/не боевых), требующих консультации и амбулаторного лечения;

сбор и обработка санитарных данных.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

высокий уровень мотивации для выполнения основных обязанностей;

удовлетворительную физическую подготовку и физическое/психологическое состояние;

опыт работы с ранеными; опыт работы с ранеными;

пройденные курсы уровня CLS (CMC, CPP, Medevac будут преимуществом);

готовность учиться и работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;

готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;

готовность участвовать в медицинском планировании и медицинской разведке

готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию;

соблюдение принципов доказательной медицины;

стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому.

Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих с согласия непосредственного командира;

денежное обеспечение от 25 до 120 тысяч гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;

постоянное профильное обучение в моменте нахождения вне зоны боевых действий и в период пребывания на выполнении боевых задач.

Напомним, в бригаде спецназначения "Азов" есть вакантное место для людей, которые умеют доносить информацию. Речь идет об операторах Call-центра.

Также мы сообщали, что бойцы предлагают работу водителям, которые имеют права категории С и СЕ. Желающие устроиться должны иметь опыт вождения и навыки ремонта транспортных средств.