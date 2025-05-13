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"Азову" нужны автоэлектрики — какая зарплата сейчас

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Дата публикации 13 мая 2025 03:41
Работа в Азове — какие условия предлагают автоэлектрикам
Автоэлектрик. Иллюстративное фото: katrin-auto.kiev.ua

Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу автоэлектриков. Потенциальные кандидаты должны иметь соответствующие знания и опыт работы от одного года. За выполнение работ будут платить от 27 до 127 тысяч гривен в месяц. 

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.

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Объявление о вакансии автоэлектрика в "Азов". Фото: Скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности автоэлектриков будет входить:

  • диагностика и исправление неисправностей в системах автомобилей;
  • монтаж и замена электрических компонентов;
  • выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;
  • использование специализированного оборудования и программного обеспечения для диагностики.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • опыт работы в сфере автоэлектрики от 1 года;
  • знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;
  • умение самостоятельно диагностировать и исправлять неисправности;
  • умение работать со специализированным оборудованием;
  • ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно совершенствовать свои навыки.

Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

  • официальная мобилизация до конца военного положения или контракт;
  • денежное обеспечение согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Напомним, что кроме этой вакансии "Азову" нужны в свои батальоны и другие подразделения люди, которые должны ремонтировать аккумуляторные батареи.

Также мы писали, что бригада платит хорошие деньги специалистам по строительству. В частности, на фронте нужны люди, которые умеют строить инженерные сооружения.

ВСУ работа деньги Бригада зарплата война в Украине
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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