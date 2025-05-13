Робота в Азов — які умови пропонують автоелектрикам

Автоелектрик. Ілюстративне фото: katrin-auto.kiev.ua

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу автоелектриків. Потенційні кандидати повинні мати відповідні знання та досвід роботи від одного року. За виконання робіт платитимуть від 27 до 127 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків автоелектриків входитиме:

діагностика та виправлення несправностей в системах автомобілів;

монтаж та заміна електричних компонентів;

виконання ремонтних робіт згідно з технічними вимогами;

використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для діагностики.

Підійде кандидат на посаду, який має:

досвід роботи в сфері автоелектрики від 1 року;

знання основних принципів роботи електричних систем автомобілів;

вміння самостійно діагностувати та виправляти несправності;

вміння працювати зі спеціалізованим обладнанням;

відповідальність, уважність до деталей та бажання постійно вдосконалювати свої навички.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;

грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України;

можливість переведення для діючих військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії "Азову" потрібні у свої батальйоні та інші підрозділи люди, які мають ремонтувати акумуляторні батареї.

Також ми писали, до бригада платить гарні гроші фахівцям з будівництва. Зокрема, на фронті потрібні люди, які вміють будувати інженерні споруди.