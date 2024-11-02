Работа в Азов — какие условия предлагают водителям бензовозов

Военный водитель грузовика. Фото: АрмияInform

Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу водителей бензовозов. Кандидаты должны иметь опыт от 2 лет и водительское удостоверение категории С и Е. Зарплата будет составлять от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 31 октября.

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Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности водителей бензовозов будет входить:

подготовка и осмотр АТС перед отъездом;

управление АТС;

прием нефтепродуктов на базах хранения;

контроль качества при приеме нефтепродуктов;

обеспечение при доставке безопасности количества и качества полученных нефтепродуктов;

перевозка топлива и нефтепродуктов на заданные маршруты;

обеспечение безопасности и надежности при перевозке;

доставка по количеству и качеству полученных нефтепродуктов;

бережное и грамотное отношение к работе АТС;

правильное и своевременное заполнение требуемой документации.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

гражданство Украины;

опыт работы водителем бензовоза от 2 лет;

наличие водительского удостоверения категории С и Е;

ответственность и внимательность к деталям;

знание правил дорожного движения и техники безопасности;

обязательно без вредных привычек;

готовность к работе в зоне боевых действий;

отсутствие непогашенной судимости за уголовные преступления и административные правонарушения;

хорошее состояние здоровья;

наличие ADR будет преимуществом.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;

денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;

возможность перевода действующих военнослужащих;

возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, что в полку "Азов" есть еще вакансия на должность водителя. Нужны специалисты, которые имеют водительское удостоверение категории С и СЕ. Среди требований опыт вождения от 1 года и навыки в сфере ремонта транспортных средств.

Также бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны специалистов по строительству. На фронте нужны люди, умеющие строить инженерные сооружения.