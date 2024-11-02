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"Азов" приглашает на работу водителей бензовозов — какая зарплата

2 ноября 2024 03:26
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Работа в Азов — какие условия предлагают водителям бензовозов
Военный водитель грузовика. Фото: АрмияInform
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу водителей бензовозов. Кандидаты должны иметь опыт от 2 лет и водительское удостоверение категории С и Е. Зарплата будет составлять от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 31 октября.

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Вакансия автоэлектрика в бригаде "Азов".
Фото: скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности водителей бензовозов будет входить:

  • подготовка и осмотр АТС перед отъездом;
  • управление АТС;
  • прием нефтепродуктов на базах хранения;
  • контроль качества при приеме нефтепродуктов;
  • обеспечение при доставке безопасности количества и качества полученных нефтепродуктов;
  • перевозка топлива и нефтепродуктов на заданные маршруты;
  • обеспечение безопасности и надежности при перевозке;
  • доставка по количеству и качеству полученных нефтепродуктов;
  • бережное и грамотное отношение к работе АТС;
  • правильное и своевременное заполнение требуемой документации.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • гражданство Украины;
  • опыт работы водителем бензовоза от 2 лет;
  • наличие водительского удостоверения категории С и Е;
  • ответственность и внимательность к деталям;
  • знание правил дорожного движения и техники безопасности;
  • обязательно без вредных привычек;
  • готовность к работе в зоне боевых действий;
  • отсутствие непогашенной судимости за уголовные преступления и административные правонарушения;
  • хорошее состояние здоровья;
  • наличие ADR будет преимуществом.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

  • официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;
  • денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, что в полку "Азов" есть еще вакансия на должность водителя. Нужны специалисты, которые имеют водительское удостоверение категории С и СЕ. Среди требований опыт вождения от 1 года и навыки в сфере ремонта транспортных средств.

Также бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны специалистов по строительству. На фронте нужны люди, умеющие строить инженерные сооружения.

водительское удостоверение вакансии работа водители полк "Азов" зарплата

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