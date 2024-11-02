Работа в Азов — какие условия предлагают водителям бензовозов

"Азов" приглашает на работу водителей бензовозов — какая зарплата
Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу водителей бензовозов. Кандидаты должны иметь опыт от 2 лет и водительское удостоверение категории С и Е. Зарплата будет составлять от 25 до 125 тысяч гривен.
Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 31 октября.
Работа в "Азове"
Согласно информации в вакансии, в обязанности водителей бензовозов будет входить:
- подготовка и осмотр АТС перед отъездом;
- управление АТС;
- прием нефтепродуктов на базах хранения;
- контроль качества при приеме нефтепродуктов;
- обеспечение при доставке безопасности количества и качества полученных нефтепродуктов;
- перевозка топлива и нефтепродуктов на заданные маршруты;
- обеспечение безопасности и надежности при перевозке;
- доставка по количеству и качеству полученных нефтепродуктов;
- бережное и грамотное отношение к работе АТС;
- правильное и своевременное заполнение требуемой документации.
Подойдет кандидат на должность, который имеет:
- гражданство Украины;
- опыт работы водителем бензовоза от 2 лет;
- наличие водительского удостоверения категории С и Е;
- ответственность и внимательность к деталям;
- знание правил дорожного движения и техники безопасности;
- обязательно без вредных привычек;
- готовность к работе в зоне боевых действий;
- отсутствие непогашенной судимости за уголовные преступления и административные правонарушения;
- хорошее состояние здоровья;
- наличие ADR будет преимуществом.
В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:
- официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;
- денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.
Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"
Напомним, что в полку "Азов" есть еще вакансия на должность водителя. Нужны специалисты, которые имеют водительское удостоверение категории С и СЕ. Среди требований опыт вождения от 1 года и навыки в сфере ремонта транспортных средств.
Также бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны специалистов по строительству. На фронте нужны люди, умеющие строить инженерные сооружения.
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