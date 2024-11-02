Робота в Азов — які умови пропонують водіям бензовозів

Військовий водій вантажного автомобіля. Фото: АрміяInform

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу водіїв бензовозів. Кандидатам необхідно мати досвід від 2 років та водійське посвідчення категорії С та Е. Зарплата становитиме від 25 до 125 тисяч гривень.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua у четвер, 31 жовтня.

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Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, в обов'язки водіїв бензовозів входитиме:

підготовка та огляд АТС перед від'їздом;

керування АТС;

прийом нафтопродуктів на базах зберігання;

контроль якості при прийомі нафтопродуктів;

забезпечення під час доставки безпеки кількості та якості отриманих нафтопродуктів;

перевезення палива та нафтопродуктів на задані маршрути;

забезпечення безпеки та надійності під час перевезень;

доставка по кількості та якості отриманих нафтопродуктів;

дбайливе і грамотне ставлення до роботи АТС;

правильне і своєчасне заповнення необхідної документації.

Підійде кандидат на посаду, який має:

громадянство України;

досвід роботи водієм бензовозу від 2 років;

наявність водійського посвідчення категорії С та Е;

відповідальність та уважність до деталей;

знання правил дорожнього руху та техніки безпеки;

обов’язково без шкідливих звичок;

готовність до роботи в зоні бойових дій;

відсутність непогашеної судимості за кримінальні злочини та адміністративні правопорушення;

хороший стан здоров’я;

наявність ADR буде перевагою.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнногостану або служба за контрактом;

грошове забезпечення згідно стандартам прийнятим в Збройних Силах України;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, що у полку "Азов" є ще вакансія на посаду водія. Потрібні фахівці, які мають водійське посвідчення категорії С та СЕ. Серед вимог — досвід водіння від 1 року та навички у сфері ремонту транспортних засобів.

Також бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони фахівців з будівництва. На фронті потрібні люди, що вміють будувати інженерні споруди.