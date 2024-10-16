Работа в Азов — какие условия предлагают водителям бензовозов

"Азов" приглашает на работу водителей бензовозов — какая зарплата и условия
Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу водителей бензовозов. Кандидаты должны иметь опыт работы от двух лет и водительское удостоверение категории С и Е. Уровень заработной платы будет составлять от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.
Соответствующая вакансия опубликована на сайте по поиску работы Work.ua в воскресенье, 13 октября.
Работа в "Азове"
Согласно информации в вакансии, в обязанности водителей бензовозов будет входить:
- подготовка и осмотр АТС перед отъездом;
- управление АТС;
- прием нефтепродуктов на базах хранения;
- контроль качества при приеме нефтепродуктов;
- обеспечение во время доставки безопасности количества и качества полученных нефтепродуктов;
- перевозка топлива и нефтепродуктов на заданные маршруты;
- обеспечение безопасности и надежности при перевозке;
- доставка по количеству и качеству полученных нефтепродуктов;
- бережное и грамотное отношение к работе АТС;
- правильное и своевременное заполнение требуемой документации;
Подойдет кандидат на должность, который имеет:
- гражданство Украины;
- опыт работы водителем бензовоза от 2 лет;
- наличие водительского удостоверения категории С и Е;
- ответственность и внимательность к деталям;
- знание правил дорожного движения и техники безопасности;
- обязательно без вредных привычек;
- готовность к работе в зоне боевых действий;
- отсутствие непогашенной судимости за уголовные преступления и административные правонарушения;
- хорошее состояние здоровья;
- наличие ADR будет преимуществом.
В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:
- Официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;
- Денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
- Возможность перевода действующих военнослужащих;
- Возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- В случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.
Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"
Напомним, что в полк "Азов" нужны автоэлектрики. Для того чтобы работать, необходимо иметь опыт, умение самостоятельно диагностировать и исправлять неисправности, а также работать со специализированным оборудованием.
Кроме того, бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, умеющих управлять автомобилем, трактором или экскаватором. Речь идет о трактористах обслуживающего состава квартирно-эксплуатационного обеспечения.
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