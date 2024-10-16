Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow "Азов" приглашает на работу водителей бензовозов — какая зарплата и условия arrow

"Азов" приглашает на работу водителей бензовозов — какая зарплата и условия

16 октября 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Работа в Азов — какие условия предлагают водителям бензовозов
Военный водитель грузовика. Фото: АрмияInform
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу водителей бензовозов. Кандидаты должны иметь опыт работы от двух лет и водительское удостоверение категории С и Е. Уровень заработной платы будет составлять от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте по поиску работы Work.ua в воскресенье, 13 октября.

Читайте также:

 

"Азов" приглашает на работу водителей бензовозов — какая зарплата и условия - фото 1

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности водителей бензовозов будет входить:

  • подготовка и осмотр АТС перед отъездом;
  • управление АТС;
  • прием нефтепродуктов на базах хранения;
  • контроль качества при приеме нефтепродуктов;
  • обеспечение во время доставки безопасности количества и качества полученных нефтепродуктов;
  • перевозка топлива и нефтепродуктов на заданные маршруты;
  • обеспечение безопасности и надежности при перевозке;
  • доставка по количеству и качеству полученных нефтепродуктов;
  • бережное и грамотное отношение к работе АТС;
  • правильное и своевременное заполнение требуемой документации;

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • гражданство Украины;
  • опыт работы водителем бензовоза от 2 лет;
  • наличие водительского удостоверения категории С и Е;
  • ответственность и внимательность к деталям;
  • знание правил дорожного движения и техники безопасности;
  • обязательно без вредных привычек;
  • готовность к работе в зоне боевых действий;
  • отсутствие непогашенной судимости за уголовные преступления и административные правонарушения;
  • хорошее состояние здоровья;
  • наличие ADR будет преимуществом.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

  • Официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;
  • Денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
  • Возможность перевода действующих военнослужащих;
  • Возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • В случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, что в полк "Азов" нужны автоэлектрики. Для того чтобы работать, необходимо иметь опыт, умение самостоятельно диагностировать и исправлять неисправности, а также работать со специализированным оборудованием.

Кроме того, бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, умеющих управлять автомобилем, трактором или экскаватором. Речь идет о трактористах обслуживающего состава квартирно-эксплуатационного обеспечения.

работа полк "Азов" вакансии зарплата война в Украине фронт

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:26 "Азов" приглашает на работу водителей бензовозов — какая зарплата и условия

02:40 Глава Евросовета пригласил Зеленского представить план победы на саммите ЕС

02:03 Ермак и Сибига встретились с послами G20 — о чем говорили

01:32 Пограничник требовал военную часть уволить его со службы — что решил суд

01:30 Эксперт ответил, будет ли мобилизация женщин в Украине

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

01:25 Украина и Маврикий утвердили безвизовый режим между странами

00:49 Молодежная сборная Украины неожиданно проиграла Сербии в отборе на Евро-2025

00:30 Если отец-одиночка — когда могут мобилизовать в ВСУ

Text

00:01 Эксперт заявил, что Израиль не сможет уничтожить военную мощь Ирана одним ударом

00:00 Телескоп "Хаббл" сделал фото галактики, приближающейся к Земле

03:26 "Азов" приглашает на работу водителей бензовозов — какая зарплата и условия

02:40 Глава Евросовета пригласил Зеленского представить план победы на саммите ЕС

02:03 Ермак и Сибига встретились с послами G20 — о чем говорили

01:32 Пограничник требовал военную часть уволить его со службы — что решил суд

01:30 Эксперт ответил, будет ли мобилизация женщин в Украине

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

01:25 Украина и Маврикий утвердили безвизовый режим между странами

00:49 Молодежная сборная Украины неожиданно проиграла Сербии в отборе на Евро-2025

00:30 Если отец-одиночка — когда могут мобилизовать в ВСУ

00:00 Телескоп "Хаббл" сделал фото галактики, приближающейся к Земле

15 октября 2024

23:58 Игроку сборной Украины подарили квартиру за вызов на матчи Лиги Наций

Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Новость с видео

12:36 В Украине создали первый фэнтези-мир — кто эти герои и в чем их сила

06:16 В Украине изменится цена газа — как посчитать, сколько вы заплатите в 2025 году

12 октября 2024

06:16 В Киеве изменились цены на аренду — как выросла стоимость жилья в октябре

11 октября 2024
Эксклюзив

22:22 Почему не обменивают защитников Мариуполя — разбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесситы о вступлении Украины в НАТО — какие ожидания

Text

00:01 Эксперт заявил, что Израиль не сможет уничтожить военную мощь Ирана одним ударом

15 октября 2024
Text

23:13 Эксперт ответила, зачем КНДР отправила своих военных на фронт

Text

21:40 Эксперт объяснила, следует ли ожидать войну между КНДР и Южной Кореей

Text

20:05 Нардеп объяснил, как вырастет цена на электроэнергию для граждан и предприятий

Text

20:01 Готовность к зиме и новое рекрутинговое приложение в Действии — главные новости

Text

19:25 Нардеп Мороз ответил, сколько процентов тепловой генерации есть в Украины

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

18:10 Представитель ОП объяснил, какие требования к мобилизации в Украине предъявляют США

Text

17:50 Возможный звонок Байдена в Кремль и войска КНДР в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Нардеп Ионова назвала требования иностранных партнеров к Украине

Text

16:20 В Третьей штурмовой заявили о провале процесса мобилизации

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК