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"Азов" приглашает на работу мастеров дронов — какие требования

16 ноября 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Работа в "Азов" — на фронт приглашают мастеров дронов
Боец 3 ОШБр с боевым дроном. Иллюстративное фото: 3 ОШБр
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада "Азов" приглашает на работу мастеров БПЛА. От кандидатов необходима готовность проходить службу в зоне боевых действий и опыт ремонта электротехники. За выполнение работ можно получать до 125 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.

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Объявление о вакансии. Фото: Скриншот

Работа в "Азове"

В частности, в обязанности мастера дронов будет входить:

  • аппаратная и программная модернизация БпЛА;
  • ремонт и обслуживание БпЛА;
  • анализ проблем и поиск решений по их устранению;
  • разработка и интеграция решений по усовершенствованию беспилотных систем.

Подойдет кандидат на должность, имеющий:

  • готовность проходить службу в зоне боевых действий;
  • наличие опыта по обслуживанию и ремонту электроники;
  • понимание базовых принципов схемотехники;
  • умение читать электрические схемы будет преимуществом;
  • владение английским на уровне необходимом для понимания технической документации будет преимуществом;
  • опыт управления БпЛА будет преимуществом;
  • базовый пехотный опыт будет преимуществом.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

  • официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, на фронте не хватает танкистов . Чтобы занять этот пост, необязательно иметь боевой опыт. Главное быть мотивированным и готовым к обучению.

Также бригада спецназначения "Азов" приглашает на ряды водителей автобусов. Претендовать на эту работу могут люди, имеющие водительские права категории D или DE.

работа полк "Азов" дроны вакансии война в Украине FPV-дроны

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