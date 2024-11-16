Работа в "Азов" — на фронт приглашают мастеров дронов

"Азов" приглашает на работу мастеров дронов — какие требования
Бригада "Азов" приглашает на работу мастеров БПЛА. От кандидатов необходима готовность проходить службу в зоне боевых действий и опыт ремонта электротехники. За выполнение работ можно получать до 125 тысяч гривен в месяц.
Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.
Работа в "Азове"
В частности, в обязанности мастера дронов будет входить:
- аппаратная и программная модернизация БпЛА;
- ремонт и обслуживание БпЛА;
- анализ проблем и поиск решений по их устранению;
- разработка и интеграция решений по усовершенствованию беспилотных систем.
Подойдет кандидат на должность, имеющий:
- готовность проходить службу в зоне боевых действий;
- наличие опыта по обслуживанию и ремонту электроники;
- понимание базовых принципов схемотехники;
- умение читать электрические схемы будет преимуществом;
- владение английским на уровне необходимом для понимания технической документации будет преимуществом;
- опыт управления БпЛА будет преимуществом;
- базовый пехотный опыт будет преимуществом.
В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:
- официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.
Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"
Напомним, на фронте не хватает танкистов . Чтобы занять этот пост, необязательно иметь боевой опыт. Главное быть мотивированным и готовым к обучению.
Также бригада спецназначения "Азов" приглашает на ряды водителей автобусов. Претендовать на эту работу могут люди, имеющие водительские права категории D или DE.
Читайте Новини.LIVE!