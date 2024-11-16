Работа в "Азов" — на фронт приглашают мастеров дронов

Боец 3 ОШБр с боевым дроном. Иллюстративное фото: 3 ОШБр

Бригада "Азов" приглашает на работу мастеров БПЛА. От кандидатов необходима готовность проходить службу в зоне боевых действий и опыт ремонта электротехники. За выполнение работ можно получать до 125 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.

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Объявление о вакансии. Фото: Скриншот

Работа в "Азове"

В частности, в обязанности мастера дронов будет входить:

аппаратная и программная модернизация БпЛА;

ремонт и обслуживание БпЛА;

анализ проблем и поиск решений по их устранению;

разработка и интеграция решений по усовершенствованию беспилотных систем.

Подойдет кандидат на должность, имеющий:

готовность проходить службу в зоне боевых действий;

наличие опыта по обслуживанию и ремонту электроники;

понимание базовых принципов схемотехники;

умение читать электрические схемы будет преимуществом;

владение английским на уровне необходимом для понимания технической документации будет преимуществом;

опыт управления БпЛА будет преимуществом;

базовый пехотный опыт будет преимуществом.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, на фронте не хватает танкистов . Чтобы занять этот пост, необязательно иметь боевой опыт. Главное быть мотивированным и готовым к обучению.

Также бригада спецназначения "Азов" приглашает на ряды водителей автобусов. Претендовать на эту работу могут люди, имеющие водительские права категории D или DE.