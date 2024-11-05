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"Азов" приглашает на работу хирургов — какие условия и зарплата

5 ноября 2024 03:26
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Работа в Азов — какие условия предлагают хирургам
Медик ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу специалистов на должность "абдоминальный, торакальный хирург". Кандидаты должны иметь высшее медицинское образование и опыт работы. Платить будут от 25 до 120 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 4 ноября.

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Вакансия хирурга в бригаде "Азов".
Фото: скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности хирургов будет входить:

  • предоставление неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады;
  • сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;
  • организация работы "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта;
  • периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;
  • периодическое дежурство на реанимационном транспорте медицинской роты;
  • сбор и обработка санитарных данных.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • высшее медицинское образование;
  • опыт работы по специальности;
  • опыт работы с ургентными пациентами;
  • умение выполнять абдоминальные и торакальные операции в ургентном порядке;
  • готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
  • соблюдение принципов доказательной медицины;
  • готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;
  • стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому;
  • готовность участвовать в медицинском планировании;
  • готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

  • официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • денежное довольствие от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;
  • профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, что в полк "Азов" нужны боевые медики, которые смогут обучать других военных. В частности, подразумеваются инструкторы по тактической медицине.

Кроме того, бригада спецназначения "Азов" ищет медсестер манипуляционной, операционной и анастезиста. Кандидаты должны иметь среднее медицинское образование и опыт по специальности.

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