Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает специалистам по 3D-моделированию и дизайну

Дизайнер. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Бригада спецназначения "Азов" приглашает в свои батальоны и другие подразделения людей, которые имеют дизайнерские навыки. Речь идет о специалистах по 3D-моделированию и дизайну.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 6 февраля.

Читайте также:

Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности специалистов по 3D-моделированию и дизайну

Специалист по 3D-моделированию и дизайну должен иметь навыки работы в современных программах 3D-моделирования и 2D-моделирования, уметь работать с 3D-принтерами и обслуживать их. Среди обязанностей такого военного работа с взрывоопасными, легковоспламеняющимися, токсичными и вредными веществами, минами и другими видами боеприпасов, ручными и электроинструментами, а также пайка.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей в возрасте до 50 лет, которые имеют среднее специальное или высшее образование и готовы к работе в зоне активных боевых действий. От претендентов на должность ожидают готовности постоянно учиться и развиваться. Кроме того, желательно иметь опыт эксплуатации станков с программным управлением и работы с программами для числового программного управления.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Сколько будут платить, в объявлении не указывают, однако обычно зарплаты в бригаде составляют не менее 25 тысяч гривен, а за каждый день работы в зоне активных боевых действий начисляют доплаты.

Какие еще специалисты нужны в "Азове"

Напомним, на фронте не хватает людей, которые умеют готовить вкусные блюда. Чтобы занять должность повара в бригаде, нужно иметь профессионально-техническое образование и медицинскую книжку.

Также бригада "Азов" приглашает в свои ряды токарей. Претендовать на эту должность могут люди, которые умеют обрабатывать металлические детали на токарных станках.