Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает переводчикам с английского языка

Военнослужащие "Азова". Фото иллюстративное: azov.org.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей с совершенным знанием английского языка. Речь идет о переводчиках английского языка.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в среду, 26 марта.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности переводчиков с английского языка в бригаде "Азов" и требования к кандидатам на должность

Переводчик английского языка должен делать устные и письменные переводы.

На работу приглашают людей в возрасте от 18 до 35 лет, которые:

в совершенстве знают английский язык;

готовы работать в зоне боевых действий, постоянно учиться и развиваться;

имеют среднее, среднее специальное или высшее образование;

пригодны к службе по состоянию здоровья и морально-психологическим качествам.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день работы будут доплачивать 3 300 гривен. Зарплата составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, "Азов" приглашает в свои ряды водителей, имеющих удостоверение категории D и DE. За месяц работы на такой должности можно заработать до 125 тысяч гривен.

Также в бригаде не хватает автомехаников. Занять эту должность могут люди, которые разбираются в ремонте и обслуживании техники различных типов, в частности спецтехники.