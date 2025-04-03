Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує перекладачам з англійської мови

Військовослужбовці "Азова". Фото ілюстративне: azov.org.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей із досконалим знанням англійської мови. Йдеться про перекладачів англійської мови.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в середу, 26 березня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки перекладачів з англійської мови у бригаді "Азов" і вимоги до кандидатів на посаду

Перекладач англійської мови має робити усні та письмові переклади.

На роботу запрошують людей віком від 18 до 35 років, які:

досконало знають англійську мову;

готові працювати в зоні бойових дій, постійно вчитися та розвиватися;

мають середню, середню спеціальну або вищу освіту;

придатні до служби за станом здоров'я та морально-психологічними якостями.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Обов'язки, можливо, доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день роботи доплачуватимуть 3 300 гривень. Зарплата становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, "Азов" запрошує своїх лав водіїв, які мають посвідчення категорії D і DE. За місяць роботи на такій посаді можно заробити до 125 тисяч гривень.

Також у бригаді бракує автомеханіків. Обійняти цю посаду можуть люди, які знаються на ремонті та обслуговуванні техніки різних типів, зокрема спецтехніки.