Работа в Азове — какие условия предлагают взрывотехникам и пиротехникам

Взрывотехники. Иллюстративное фото: скриншот из видео

Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу взрывотехников и пиротехников. Потенциальные кандидаты должны разбираться в минах и других боеприпасах, а также быть готовыми работать в том числе в зоне боевых действий. За выполнение работ будут платить от 25 до 127 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.

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Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности взрывотехников и пиротехников будет входить:

работа с взрывоопасными веществами;

работа с взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами;

работа с вредными и токсичными веществами;

пайка;

работа с ручным и электроинструментом;

работа с минами и другими видами боеприпасов.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

знание номенклатуры мин и других боеприпасов;

готовность работать в зоне активных боевых действий и по всей территории Украины;

возраст до 50 лет;

желательно профессионально-техническое образование;

готовность постоянно учиться и развиваться.

Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Напомним, что кроме этой вакансии, бригада "Азов" ищет людей, которые уверенно себя чувствуют за рулем автобуса. Кроме того, необходимо уметь ремонтировать авто.

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