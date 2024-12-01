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"Азов" ищет оператора ПЗРК — какие условия и оплату предлагает

1 декабря 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Операторов ПЗРК приглашают на работу в Азов и предлагают высокую зарплату
Оператор ПЗРК. Иллюстративное фото: wikimedia
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Полк "Азов" приглашает в свои ряды человека, владеющего профессией оператора ПЗРК. То есть, приглашается на высокооплачиваемую службу оператор переносных зенитно-ракетных комплексов.

Соответствующую вакансию "Азов" разместил на сайте поиска работы Work.ua.

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Объявление о вакансии. Фото: Скриншот

Что нужно делать

Уметь или желать научиться работать с переносным зенитно-ракетным комплексом. Выявлять и поражать воздушные цели (самолеты, вертолеты, БПЛА). Нести боевые дежурства и соблюдать устав ПВО.

Также нужно будет контролировать исправность вооружения и делать отчёты для командования.

Кто подходит для этой вакансии

Кандидат должен быть физически здоров, пригоден для службы. Обязательными чертами являются ответственность, инициативность и, конечно, отсутствие проблем с алкоголем и наркотиками.

Что предлагает "Азов"

Прошедшему собеседование "Азов" предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Есть возможность перевода действующих военнослужащих.

Возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, а в этом случае будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, что в полк "Азов" нужны водители, имеющие водительское удостоверение категории С и СЭ. Среди требований опыт вождения от 1 года и навыки в сфере ремонта транспортных средств.

Также бригада спецназначения "Азов" ищет в своей батальоне танкистов . В частности, нужны люди на должность "водитель-механик танка".

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