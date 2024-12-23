Работа в Азов — какие условия предлагают хирургам

Хирурги делают операцию. Фото иллюстративное: hirurgia.kiev.ua

Бригада "Азов" ищет работу в свои батальоны и другие подразделения абдоминального, торакального хирурга. Кандидаты должны иметь высшее медицинское образование и минимум два года опыта работы. За выполнение работы будут платить от 25 до 120 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована в пятницу, 20 декабря, на сайте поиска работы Work.ua.

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Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности хирургов будет входить:

предоставление неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады;

сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;

организация работы "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта;

периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;

периодическое дежурство на реанимационном транспорте медицинской роты;

сбор и обработка санитарных данных;

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

высшее медицинское образование;

опыт работы по специальности;

опыт работы с ургентными пациентами;

умение выполнять абдоминальные и торакальные операции в ургентном порядке;

готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;

соблюдение принципов доказательной медицины;

готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;

стремление приблизить качественную медицинскую помощь раненому;

готовность участвовать в медицинском планировании;

готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

денежное довольствие от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;

профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.

Напомним, что кроме этой вакансии, бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу поваров. Для трудоустройства нужно минимум профессионально-техническое образование, медицинскую книжку, а также знание технологии приготовления блюд.

Также мы писали, что бойцы предлагают работу автоэлектрикам. Потенциальные кандидаты должны иметь соответствующие знания и опыт работы от одного года.