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"Азов" ищет на работу хирургов — какая зарплата и требования

23 декабря 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в Азов — какие условия предлагают хирургам
Хирурги делают операцию. Фото иллюстративное: hirurgia.kiev.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада "Азов" ищет работу в свои батальоны и другие подразделения абдоминального, торакального хирурга. Кандидаты должны иметь высшее медицинское образование и минимум два года опыта работы. За выполнение работы будут платить от 25 до 120 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована в пятницу, 20 декабря, на сайте поиска работы Work.ua.

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Вакансия хирурга в бригаде "Азов". Фото: скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности хирургов будет входить:

  • предоставление неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады;
  • сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;
  • организация работы "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта;
  • периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;
  • периодическое дежурство на реанимационном транспорте медицинской роты;
  • сбор и обработка санитарных данных;

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • высшее медицинское образование;
  • опыт работы по специальности;
  • опыт работы с ургентными пациентами;
  • умение выполнять абдоминальные и торакальные операции в ургентном порядке;
  • готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
  • соблюдение принципов доказательной медицины;
  • готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;
  • стремление приблизить качественную медицинскую помощь раненому;
  • готовность участвовать в медицинском планировании;
  • готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

  • официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • денежное довольствие от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;
  • профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.

Напомним, что кроме этой вакансии, бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу поваров. Для трудоустройства нужно минимум профессионально-техническое образование, медицинскую книжку, а также знание технологии приготовления блюд.

Также мы писали, что бойцы предлагают работу автоэлектрикам. Потенциальные кандидаты должны иметь соответствующие знания и опыт работы от одного года.

ВСУ работа деньги полк "Азов" зарплата война в Украине

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