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"Азов" ищет на работу автоэлектриков — какие условия и зарплата

10 ноября 2024 03:26
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Работа в Азов — какие условия и деньги предлагают автоэлектрикам
Военный ремонтирует машину. Фото: azov.org.ua
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Полк "Азов" приглашает на работу автоэлектриков. Кандидаты должны иметь опыт работы от 1 года и умение исправлять неисправности. Платить будут от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 7 ноября. 

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Вакансия автоэлектрика в бригаде "Азов".
Фото: скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности автоэлектриков будет входить:

  • диагностика и устранение неисправностей в системах автомобилей;
  • монтаж и замена электрических компонентов;
  • выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;
  • использование специализированного оборудования и программного обеспечения диагностики.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • опыт работы в сфере автоэлектрики от 1 года;
  • знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;
  • умение самостоятельно диагностировать и устранять неисправности;
  • умение работать со специализированным оборудованием;
  • ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно усовершенствовать свои навыки.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

  • официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;
  • денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн в день.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, что в полк "Азов" нужны водители, которые имеют водительское удостоверение категории С и СЕ. Среди требований опыт вождения от 1 года и навыки в сфере ремонта транспортных средств.

Также бригада спецназначения "Азов" ищет в своей батальоне танкистов. В частности, нужны люди на должность "водитель-механик танка".

Украина вакансии зарплата полк "Азов" работа

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