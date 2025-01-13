Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает фотографам

Фотограф. Фото иллюстративное: pixabay.com

Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют фотографировать и обрабатывать фотографии. Речь идет о фотографах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в п'пятницу, 10 января.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности фотографа в полку "Азов" и требования к кандидатам на должность

Фотограф должен проводить фотосъемки и обрабатывать фотоматериалы.

Занять должность фотографа в "Азове" может человек, который имеет навыки проведения предметной и каталожной съемки, умеет работать с освещением, знает программы Adobe Photoshop и Lightroom. Также для устройства на работу специалисту понадобятся сформированное портфолио работ, оборудование для работы и опыт обработки фотографий, ретуши и цветокоррекции.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Ежемесячная зарплата будет составлять 27 тысяч гривен. Если обязанности придется выполнять в зоне боевых действий, за каждый день работы будут доплачивать 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, на фронте нужны люди, которые умеют диагностировать и исправлять неисправности в автомобилях. На должности автоэлектрика в полку "Азов" за месяц можно зарабатывать до 125 тысяч гривен.

Также мы сообщали, что в "Азов" требуются бухгалтеры расчетной группы. Чтобы занять эту должность, надо знать бухгалтерские программы и уметь вести документацию. Ежемесячная зарплата будет составлять до 29 тысяч гривен.