На фронт потрібні лікарі, які будуть працювати не тільки на фронті, але й у штабі

"Азов" шукає лікарів-терапевтів — які умови праці на фронті
Полк "Азов" шукає у свої підрозділи лікарів, які можуть працювати як у стабілізаційних пунктах, так і на прийомі поранених. Мова йде про терапевтів та сімейних лікарів.
Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua.
Основні обов’язки:
- робота на стабілізаційному пункті бригади та на стаціонарі бригади;
- амбулаторний прийом;
- прийом поранених з легкою черепно-мозковою травмою;
- призначення лікування та контроль за виконанням на місці;
- профілактика захворювань та догляд за особливим складом;
- взаємодія з патронатної службою бригади;
- збір та обробка санітарних даних;
- при необхідності, надання невідкладної медичної допомоги на етапах евакуації поранених;
- періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;
- організація робочого простору на стабілізаційному пункті.
Кого запрошують на вакансію
Претенденти на посаду мають відповідати наступним вимогам:
вища медична освіта;
- досвід роботі за спеціальністю;
- готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
- готовність робити активний внесок в розвиток медичної служби бригади.
Що пропонує "Азов"
Умови роботи відповідають всім стандартам Міноборони, в тому числі що стосується оплати:
- офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
- можливість переведення чинних військовослужбовців;
- грошове забезпечення від 25 000 до 120 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;
- профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.
Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"
Нагадаємо, що у полк "Азов" потрібні водії, які мають водійське посвідчення категорії С та СЕ. Серед вимог — досвід водіння від 1 року та навички у сфері ремонту транспортних засобів.
Також бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони фахівців з будівництва. На фронті потрібні люди, що вміють будувати інженерні споруди.
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