На фронт потрібні лікарі, які будуть працювати не тільки на фронті, але й у штабі

Військовий на прийомі у лікаря. Ілюстративне фото: pixels.com

Полк "Азов" шукає у свої підрозділи лікарів, які можуть працювати як у стабілізаційних пунктах, так і на прийомі поранених. Мова йде про терапевтів та сімейних лікарів.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Оголошення про вакансію в "Азові". Фото: Скриншот

Основні обов’язки:

робота на стабілізаційному пункті бригади та на стаціонарі бригади;

амбулаторний прийом;

прийом поранених з легкою черепно-мозковою травмою;

призначення лікування та контроль за виконанням на місці;

профілактика захворювань та догляд за особливим складом;

взаємодія з патронатної службою бригади;

збір та обробка санітарних даних;

при необхідності, надання невідкладної медичної допомоги на етапах евакуації поранених;

періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;

організація робочого простору на стабілізаційному пункті.

Кого запрошують на вакансію

Претенденти на посаду мають відповідати наступним вимогам:

вища медична освіта;

досвід роботі за спеціальністю;

готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;

готовність робити активний внесок в розвиток медичної служби бригади.

Що пропонує "Азов"

Умови роботи відповідають всім стандартам Міноборони, в тому числі що стосується оплати:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

грошове забезпечення від 25 000 до 120 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;

профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, що у полк "Азов" потрібні водії, які мають водійське посвідчення категорії С та СЕ. Серед вимог — досвід водіння від 1 року та навички у сфері ремонту транспортних засобів.

Також бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони фахівців з будівництва. На фронті потрібні люди, що вміють будувати інженерні споруди.