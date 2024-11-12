Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow "Азов" шукає лікарів-терапевтів — які умови праці на фронті arrow

"Азов" шукає лікарів-терапевтів — які умови праці на фронті

12 ноября 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
На фронт потрібні лікарі, які будуть працювати не тільки на фронті, але й у штабі
Військовий на прийомі у лікаря. Ілюстративне фото: pixels.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Полк "Азов" шукає у свої підрозділи лікарів, які можуть працювати як у стабілізаційних пунктах, так і на прийомі поранених. Мова йде про терапевтів та сімейних лікарів.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua.

Читайте также:
"Азов" шукає лікарів-терапевтів — які умови праці на фронті - фото 1
Оголошення про вакансію в "Азові". Фото: Скриншот

Основні обов’язки:

  • робота на стабілізаційному пункті бригади та на стаціонарі бригади;
  • амбулаторний прийом;
  • прийом поранених з легкою черепно-мозковою травмою;
  • призначення лікування та контроль за виконанням на місці;
  • профілактика захворювань та догляд за особливим складом;
  • взаємодія з патронатної службою бригади;
  • збір та обробка санітарних даних;
  • при необхідності, надання невідкладної медичної допомоги на етапах евакуації поранених;
  • періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;
  • організація робочого простору на стабілізаційному пункті.

Кого запрошують на вакансію

Претенденти на посаду мають відповідати наступним вимогам:
вища медична освіта;

  • досвід роботі за спеціальністю;
  • готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
  • готовність робити активний внесок в розвиток медичної служби бригади.

Що пропонує "Азов"

Умови роботи відповідають всім стандартам Міноборони, в тому числі що стосується оплати:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • грошове забезпечення від 25 000 до 120 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;
  • профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, що у полк "Азов" потрібні водії, які мають водійське посвідчення категорії С та СЕ. Серед вимог — досвід водіння від 1 року та навички у сфері ремонту транспортних засобів.

Також бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони фахівців з будівництва. На фронті потрібні люди, що вміють будувати інженерні споруди. 

вакансии врачи фронт война в Украине семейный врач полк "Азов" работа

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:26 "Азов" шукає лікарів-терапевтів — які умови праці на фронті

02:43 "Оплачиваем за проезд" — контролерам выдадут особые терминалы

01:34 С 17 лет молодым людям нужно появиться в ТЦК — в чем причина

01:33 Киев под атакой дронов-камикадзе — куда они направляются

01:26 Учредителя фонда оправдали на суде — в чем его обвинили

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

00:37 Путин хочет обратно Курщину до прихода Трампа — что будет дальше

00:30 Как корректно должно происходить задержание работниками ТЦК

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

00:09 Авиакомпания Нової пошти осуществила первый рейс

11 ноября 2024

23:53 Из-под завалов многоэтажки в Кривом Роге нашли тело женщины

03:26 "Азов" шукає лікарів-терапевтів — які умови праці на фронті

02:43 "Оплачиваем за проезд" — контролерам выдадут особые терминалы

01:34 С 17 лет молодым людям нужно появиться в ТЦК — в чем причина

01:33 Киев под атакой дронов-камикадзе — куда они направляются

01:26 Учредителя фонда оправдали на суде — в чем его обвинили

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

00:37 Путин хочет обратно Курщину до прихода Трампа — что будет дальше

00:30 Как корректно должно происходить задержание работниками ТЦК

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

00:09 Авиакомпания Нової пошти осуществила первый рейс

11 ноября 2024

23:53 Из-под завалов многоэтажки в Кривом Роге нашли тело женщины

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

10 ноября 2024

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

05:58 Песни для застолья и мусор — что бесплатно отдают на OLX

9 ноября 2024
Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

8 ноября 2024
Эксклюзив

23:56 Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

Text

18:05 Подрыв дамбы и расстрел пленных бойцов ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

17:18 Нардеп объяснил, когда в Украине увеличат налоги

Text

15:22 Камельчук назвал расходы на ежемесячные премии учителям

Text

13:49 Шольц собирается позвонить Путину — эфир День.LIVE

Text

13:07 Нардеп Камельчук призвал расформировать ТЦК и назвал причину

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

Text

12:09 Сазонов назвал зарплаты сержантов и рядовых солдат

Text

11:51 В Раде ответили, будет ли повышение налогов в этом году

Text

10:12 РФ активно штурмует украинские позиции в Курщине, — Сазонов

Text

08:00 Трамп готовит завершение войны — эфир Ранок.LIVE

10 ноября 2024
Text

12:35 Давление на Конгресс США срывает поддержку для Украины, — Мурский

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке