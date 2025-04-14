Работа в Азове — какую зарплату предлагают хирургам

"Азов" ищет хирургов — какую предлагают зарплату
Бригада "Азов" ищет на работу в свои батальоны и другие подразделения абдоминальных, торакальных хирургов. Кандидаты на должность должны иметь высшее медицинское образование и не менее двух лет опыта работы. Заработная плата составит от 27 до 127 тысяч гривен в месяц.
Соответствующая вакансия опубликована в субботу, 12 апреля, на сайте поиска работы Work.ua.
Работа в "Азове"
Согласно информации в вакансии, в обязанности хирургов будет входить:
- оказание неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады;
- сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;
- организация работы "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта;
- периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;
- периодическое дежурство на реанимационном транспорте медицинской роты;
- сбор и обработка санитарных данных;
Подойдет кандидат на должность, который имеет:
- высшее медицинское образование;
- опыт работы по специальности;
- опыт работы с ургентными пациентами;
- умение выполнять абдоминальные и торакальные операции в ургентном порядке;
- готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
- соблюдение принципов доказательной медицины;
- готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;
- стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому;
- готовность участвовать в медицинском планировании;
- готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию.
Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:
- официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- денежное обеспечение от 27 000 до 127 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;
- профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.
Напомним, что помимо этой вакансии бригаде спецназначения "Азов" нужны на фронте специалисты по строительству. В частности, речь идет о людях, которые умеют строить инженерные сооружения.
Также мы сообщали, что бойцы предлагают работу людям, которые в совершенстве знают английский язык. Речь идет о переводчиках.
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