Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает фармацевтам

Фармацевт. Фото иллюстративное: don.dcz.gov.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют вести медицинскую документацию. Речь идет о фармацевтах.

Соответствующую вакансию опубликовали на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 31 марта.

Читайте также:

Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности фармацевта в полку "Азов"

Фармацевт должен принимать и передавать документы и информацию между подразделениями и другими воинскими частями, вести журналы и документацию по приему медицинского имущества и его обращения, оформлять документы приема волонтерской помощи.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей в возрасте от 18 до 35 лет, которые:

имеют базовые знания Microsoft Word, Excel;

готовы работать в секции тыла без выездов в зону боевых действий, постоянно учиться и развиваться;

имеют среднее, среднее специальное или высшее образование.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день работы будут доплачивать 3 300 гривен. Зарплата составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, "Азов" приглашает в свои ряды автомехаников. Занять эту должность могут люди, которые разбираются в ремонте и обслуживании техники различных типов, в частности спецтехники.

Также в бригаде не хватает водителей, имеющих удостоверение категории D и DE. Ежемесячная зарплата составит до 125 тысяч гривен.