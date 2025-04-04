Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує фармацевтам

Фармацевт. Фото ілюстративне: don.dcz.gov.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють вести медичну документацію. Йдеться про фармацевтів.

Відповідну вакансію опублікували на сайті пошуку роботи Work.ua в понеділок, 31 березня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки фармацевта в полку "Азов"

Фармацевт має приймати та передавати документи й інформацію між підрозділами та іншими військовими частинами, вести журнали та документацію щодо приймання медичного майна та його обігу, оформлювати документи прийому волонтерської допомоги.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей віком від 18 до 35 років, які:

мають базові знання Microsoft Word, Excel;

готові працювати в секції тилу без виїздів до зони бойових дій, постійно вчитися та розвиватися;

мають середню, середню спеціальну або вищу освіту.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Обов'язки, можливо, доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день роботи доплачуватимуть 3 300 гривень. Зарплата становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, "Азов" запрошує до своїх лав автомеханіків. Обійняти цю посаду можуть люди, які знаються на ремонті та обслуговуванні техніки різних типів, зокрема спецтехніки.

Також у бригаді бракує водіїв, які мають посвідчення категорії D і DE. Щомісячна зарплата становитиме до 125 тисяч гривень.