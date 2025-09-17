Работа в Азове - какие условия предлагают автоэлектрикам

Автоэлектрик. Иллюстративное фото: katrin-auto.kiev.ua

Бригаде "Азов" приглашает на работу автоэлектриков. Потенциальные кандидаты должны иметь соответствующие знания и не менее 1 года опыта работы. В случае выполнения работ будут платить от 27 до 127 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.

Объявление о вакансии автоэлектрика в "Азов". Фото: скриншот с сайта поиска работы

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности автоэлектриков будет входить:

диагностика и исправление неисправностей в системах автомобилей;

монтаж и замена электрических компонентов;

выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;

использование специализированного оборудования и программного обеспечения для диагностики.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

опыт работы в сфере автоэлектрики от 1 года;

знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;

умение самостоятельно диагностировать и исправлять неисправности;

умение работать со специализированным оборудованием;

ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно совершенствовать свои навыки.

Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

официальная мобилизация до конца военного положения или контракт;

денежное обеспечение согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;

возможность перевода для действующих военнослужащих;

возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Напомним, что кроме этой вакансии, "Азов" ищет неврологов. Кандидаты должны иметь высшее медицинское образование.

Также бригаде нужны люди, которые умело и уверенно управляют техникой. Речь идет о водителях медицинского пункта.