Головна Штаб "Азов" шукає автоелектриків — скільки будуть платити

"Азов" шукає автоелектриків — скільки будуть платити

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 03:26
Робота в Азов — які умови пропонують автоелектрикам
Автоелектрик. Ілюстративне фото: katrin-auto.kiev.ua

Бригаді "Азов" запрошує на роботу автоелектриків. Потенційні кандидати повинні мати відповідні знання та щонайменше 1 рік досвіду роботи. У разі виконання робіт платитимуть від 27 до 127 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua.

Читайте також:
"Азов" шукає автоелектриків — скільки будуть платити - фото 1
Оголошення про вакансію автоелектрика в "Азов". Фото: скриншот з сайту пошуку роботи

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків автоелектриків входитиме:

  • діагностика та виправлення несправностей в системах автомобілів;
  • монтаж та заміна електричних компонентів;
  • виконання ремонтних робіт згідно з технічними вимогами;
  • використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для діагностики.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • досвід роботи в сфері автоелектрики від 1 року;
  • знання основних принципів роботи електричних систем автомобілів;
  • вміння самостійно діагностувати та виправляти несправності;
  • вміння працювати зі спеціалізованим обладнанням;
  • відповідальність, уважність до деталей та бажання постійно вдосконалювати свої навички.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
  • грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України;
  • можливість переведення для діючих військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, "Азов" шукає неврологів. Кандидати повинні мати вищу медичну освіту.

Також бригаді потрібні люди, які вправно та впевнено керують технікою. Мова йде про водіїв медичного пункту.

ЗСУ робота гроші бригада "Азов" зарплатня війна в Україні
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
