Робота в Азов — які умови пропонують автоелектрикам

"Азов" шукає автоелектриків — скільки будуть платити
Дата публікації: 17 вересня 2025 03:26
Автоелектрик. Ілюстративне фото: katrin-auto.kiev.ua
Бригаді "Азов" запрошує на роботу автоелектриків. Потенційні кандидати повинні мати відповідні знання та щонайменше 1 рік досвіду роботи. У разі виконання робіт платитимуть від 27 до 127 тисяч гривень на місяць.
Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua.
Робота в "Азові"
Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків автоелектриків входитиме:
- діагностика та виправлення несправностей в системах автомобілів;
- монтаж та заміна електричних компонентів;
- виконання ремонтних робіт згідно з технічними вимогами;
- використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для діагностики.
Підійде кандидат на посаду, який має:
- досвід роботи в сфері автоелектрики від 1 року;
- знання основних принципів роботи електричних систем автомобілів;
- вміння самостійно діагностувати та виправляти несправності;
- вміння працювати зі спеціалізованим обладнанням;
- відповідальність, уважність до деталей та бажання постійно вдосконалювати свої навички.
Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:
- офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
- грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України;
- можливість переведення для діючих військовослужбовців;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
- у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.
Нагадаємо, що крім цієї вакансії, "Азов" шукає неврологів. Кандидати повинні мати вищу медичну освіту.
Також бригаді потрібні люди, які вправно та впевнено керують технікою. Мова йде про водіїв медичного пункту.
