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Главная Штаб "Азов" ищет автоэлектриков — какие условия и зарплата

"Азов" ищет автоэлектриков — какие условия и зарплата

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 03:26
Работа в Азове - какие условия предлагают автоэлектрикам
Военный ремонтирует машину. Фото: azov.org.ua
Ключові моменти Работа в "Азове"

Бригада "Азов" ищет на работу автоэлектриков. Кандидатам нужно иметь соответствующие знания и не менее 1 года опыта работы За выполнение работ будут платить от 27 до 127 тысяч гривен в месяц. 

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.

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Объявление о вакансии автоэлектрика в "Азов". Фото: Скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности автоэлектриков будет входить:

  • диагностика и исправление неисправностей в системах автомобилей;
  • монтаж и замена электрических компонентов;
  • выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;
  • использование специализированного оборудования и программного обеспечения для диагностики.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • опыт работы в сфере автоэлектрики от 1 года;
  • знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;
  • умение самостоятельно диагностировать и исправлять неисправности;
  • умение работать со специализированным оборудованием;
  • ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно совершенствовать свои навыки.

Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

  • официальная мобилизация до конца военного положения или контракт;
  • денежное обеспечение согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Напомним, что кроме этой вакансии, бригада "Азов" ищет на работу людей, которые разбираются в аккумуляторах. В частности, речь идет о специалистах по элементам питания.

Также мы писали, что бойцы ищут водителей-санитаров. Необходимо будет перевозить раненых.

ВСУ работа деньги бригада "Азов" зарплата война в Украине
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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