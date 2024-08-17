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"Азов" предлагает вакансию терапевта — какие требования и условия

17 августа 2024 03:23
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Работа в Азов — какие условия труда бригада предлагает терапевтам
Иллюстративное изображение медика ВСУ. Фото: Генштаб
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бойцы из 12-й бригады специального назначения "Азов" ищут на работу терапевта (семейного врача). Требуется высшее медицинское образование и опыт работы по специальности. Будут платить от 25 до 120 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в среду, 14 августа.

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Бригаде нужны терапевты, которые будут выполнять следующие обязанности:

  • работу на стабилизационном пункте бригады и стационаре бригады;
  • амбулаторный прием;
  • прием раненых с легкой черепно-мозговой травмой;
  • назначение лечения и контроль за исполнением на месте;
  • профилактика заболеваний и уход за личным составом;
  • взаимодействие с патронатной службой бригады;
  • сбор и обработка санитарных данных;
  • при необходимости оказание неотложной медицинской помощи на этапах эвакуации раненых;
  • периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;
  • организация рабочего места на стабилизационном пункте.

Подойдет кандидат на должность, который:

  • имеет высшее медицинское образование;
  • имеет опыт работы по специальности;
  • готов работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
  • готов вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады.

Азовцы предлагают кандидатам:

  • официальную мобилизацию к концу военного положения или службу по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • денежное довольствие от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;
  • профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.

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