Работа в Азов — какие условия труда бригада предлагает терапевтам

"Азов" предлагает вакансию терапевта — какие требования и условия
17 августа 2024 03:23
Иллюстративное изображение медика ВСУ. Фото: Генштаб
Бойцы из 12-й бригады специального назначения "Азов" ищут на работу терапевта (семейного врача). Требуется высшее медицинское образование и опыт работы по специальности. Будут платить от 25 до 120 тысяч гривен в месяц.
Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в среду, 14 августа.
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Бригаде нужны терапевты, которые будут выполнять следующие обязанности:
- работу на стабилизационном пункте бригады и стационаре бригады;
- амбулаторный прием;
- прием раненых с легкой черепно-мозговой травмой;
- назначение лечения и контроль за исполнением на месте;
- профилактика заболеваний и уход за личным составом;
- взаимодействие с патронатной службой бригады;
- сбор и обработка санитарных данных;
- при необходимости оказание неотложной медицинской помощи на этапах эвакуации раненых;
- периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;
- организация рабочего места на стабилизационном пункте.
Подойдет кандидат на должность, который:
- имеет высшее медицинское образование;
- имеет опыт работы по специальности;
- готов работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
- готов вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады.
Азовцы предлагают кандидатам:
- официальную мобилизацию к концу военного положения или службу по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- денежное довольствие от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;
- профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.
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