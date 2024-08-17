Работа в Азов — какие условия труда бригада предлагает терапевтам

Иллюстративное изображение медика ВСУ. Фото: Генштаб

Бойцы из 12-й бригады специального назначения "Азов" ищут на работу терапевта (семейного врача). Требуется высшее медицинское образование и опыт работы по специальности. Будут платить от 25 до 120 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в среду, 14 августа.

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Бригаде нужны терапевты, которые будут выполнять следующие обязанности:

работу на стабилизационном пункте бригады и стационаре бригады;

амбулаторный прием;

прием раненых с легкой черепно-мозговой травмой;

назначение лечения и контроль за исполнением на месте;

профилактика заболеваний и уход за личным составом;

взаимодействие с патронатной службой бригады;

сбор и обработка санитарных данных;

при необходимости оказание неотложной медицинской помощи на этапах эвакуации раненых;

периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;

организация рабочего места на стабилизационном пункте.

Подойдет кандидат на должность, который:

имеет высшее медицинское образование;

имеет опыт работы по специальности;

готов работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;

готов вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады.

Азовцы предлагают кандидатам: