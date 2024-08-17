Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow "Азов" пропонує вакансію терапевта — які вимоги та умови arrow

"Азов" пропонує вакансію терапевта — які вимоги та умови

17 серпня 2024 03:23
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Робота в Азов — які умови праці бригада пропонує терапевтам
Ілюстративне зображення медика ЗСУ. Фото: Генштаб
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бійці з 12-тої бригади спеціального призначення "Азов" шукають на роботу терапевта (сімейного лікаря). Потрібна вища медична освіта та досвід роботи за спеціальністю. Платитимуть від 25 до 120 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у середу, 14 серпня.

Читайте також:

"Азов" пропонує вакансію терапевта — які вимоги та умови - фото 1

Робота в "Азові"

Бригаді потрібні терапевти, які виконуватимуть наступні обов'язки:

  • роботу на стабілізаційному пункті бригади та на стаціонарі бригади;
  • амбулаторний прийом;
  • прийом поранених з легкою черепно-мозковою травмою;
  • призначення лікування та контроль за виконанням на місці;
  • профілактика захворювань та догляд за особливим складом;
  • взаємодія з патронатної службою бригади;
  • збір та обробка санітарних даних;
  • при необхідності, надання невідкладної медичної допомоги на етапах евакуації поранених;
  • періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;
  • організація робочого простору на стабілізаційному пункті.

Підійде кандидат на посаду, який:

  • має вищу медичну освіту;
  • має досвід роботи за спеціальністю;
  • готовий працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
  • готовий вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади.

Азовці пропонують кандидатам:

  • офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • грошове забезпечення від 25 000 до 120 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;
  • профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.

Також важливі новини дня по темі:

ЗСУ робота полк "Азов" вакансії

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

03:58 Скандал із переказом коштів на "Охматдит" — у благодійному фонді відповіли на звинувачення

03:23 "Азов" пропонує вакансію терапевта — які вимоги та умови

03:22 Послідовність освіти, потрібна для відстрочки — список усіх категорій

Оновлено

02:55 Ударні БпЛА змінили напрямок — який район в страшній небезпеці

02:19 На Хмельниччині чоловік ухилився від мобілізації, але визнав провину — як це вплинуло на вирок суду

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

02:14 У Сумах було чути звук вибуху

02:04 На Миколаївщині росіяни влучили дроном у службове авто — троє поліцейських травмовані

01:44 Уряд підтримав бронювання працівників ще однієї галузі — про кого йдеться

01:09 Росія може готувати ядерну провокацію — попередив керівник ЦПД

Оновлено

01:02 "Шахеди" атакують Київську область — в ОВА заявили про сильні вибухи

03:58 Скандал із переказом коштів на "Охматдит" — у благодійному фонді відповіли на звинувачення

03:23 "Азов" пропонує вакансію терапевта — які вимоги та умови

03:22 Послідовність освіти, потрібна для відстрочки — список усіх категорій

Оновлено

02:55 Ударні БпЛА змінили напрямок — який район в страшній небезпеці

02:19 На Хмельниччині чоловік ухилився від мобілізації, але визнав провину — як це вплинуло на вирок суду

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

02:14 У Сумах було чути звук вибуху

02:04 На Миколаївщині росіяни влучили дроном у службове авто — троє поліцейських травмовані

01:44 Уряд підтримав бронювання працівників ще однієї галузі — про кого йдеться

01:09 Росія може готувати ядерну провокацію — попередив керівник ЦПД

Оновлено

01:02 "Шахеди" атакують Київську область — в ОВА заявили про сильні вибухи

Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

10 серпня 2024
Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

Text

17:50 Кадри перших годин Курської операції та корупція в ТЦК на Київщині — ефір Вечір.LIVE

Text

13:49 В Україні можуть з'явитися проблеми із зарплатами для бюджетників — Камельчук пояснив причину

Text

13:00 Зміни для українців у Польщі та наступ ЗСУ — ефір День.LIVE

Text

12:51 Військова психологиня Еверт пояснила, як війна впливає на психіку військових

Text

10:42 Україна ратифікує Римський статут — нардеп пояснив, що зміниться після його ухвалення

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

08:00 Пропозиція Лукашенка щодо закінчення війни та заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

15 серпня 2024
Text

19:03 Заступник командира 3 ОШБр заявив, що на фронті відбувається технологічна революція

Text

17:50 Початок переговорів з Росією про обмін полоненими та нові фінансові обмеження — ефір Вечір.LIVE

Text

17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозував ймовірність відключень електроенергії у серпні

Text

17:16 Нардеп заявив, що великі підприємства закриваються через зростання цін на електрику

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

8 серпня 2024

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин