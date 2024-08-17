Робота в Азов — які умови праці бригада пропонує терапевтам

Ілюстративне зображення медика ЗСУ. Фото: Генштаб

Бійці з 12-тої бригади спеціального призначення "Азов" шукають на роботу терапевта (сімейного лікаря). Потрібна вища медична освіта та досвід роботи за спеціальністю. Платитимуть від 25 до 120 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у середу, 14 серпня.

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Бригаді потрібні терапевти, які виконуватимуть наступні обов'язки:

роботу на стабілізаційному пункті бригади та на стаціонарі бригади;

амбулаторний прийом;

прийом поранених з легкою черепно-мозковою травмою;

призначення лікування та контроль за виконанням на місці;

профілактика захворювань та догляд за особливим складом;

взаємодія з патронатної службою бригади;

збір та обробка санітарних даних;

при необхідності, надання невідкладної медичної допомоги на етапах евакуації поранених;

періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;

організація робочого простору на стабілізаційному пункті.

Підійде кандидат на посаду, який:

має вищу медичну освіту;

має досвід роботи за спеціальністю;

готовий працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;

готовий вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади.

Азовці пропонують кандидатам: