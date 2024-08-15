Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує автоелектрикам

Автоелектрик. Фото ілюстративне: katrin-auto.kiev.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає фахівців в інженерно-саперну й танкову роти, тилове забезпечення та бригадну артилерійську групу. У полку бракує автоелектриків.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в суботу, 10 серпня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки автоелектрика в полку "Азов"

Автоелектрик має діагностувати та виправляти несправності в системах автомобілів, виконувати ремонтні роботи, монтувати та заміняти електричні компоненти. Під час діагностики автоелектрику потрібно використовувати спеціалізоване обладання та програмне забезпечення.

Які вимоги до кандидата на посаду

Обійняти посаду автоелектрика в полку "Азов" може відповідальна й уважна до деталей людина, яка не менше року працювала на відповідній посаді, вміє самостійно діагностувати та виправляти несправності, а також працювати зі спеціалізованим обладнанням. Крім цього, від фахівця очікують постійного бажання вдосконалювати навички.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам службу за мобілізацією або за контрактом у лавах Нацгвардії України. Щомісячна зарплата становитиме 25–125 тисяч гривень. У разі виконання завдань у зоні бойових дій за кожен день нараховуватимуть доплату — 3 300 гривень. Є можливість переведення на цю посаду чинних військовослужбовців.