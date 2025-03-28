На фронте есть работа для минеров и саперов за хорошую зарплату

Сапер ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В боевые подразделения "Азов" ищут специалистов в инженерно-саперную роту и другие подразделения. Нужны люди, которые умеют обезвреживать взрывчатку, а именно саперы.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

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Объявление о вакансии в "Азове". Фото: Скриншот

Что входит в обязанности саперов в "Азове"

Сапер должен искать и обезвреживать мины и снаряды, организовывать проходы в минно-взрывных зонах противника, ликвидировать взрывоопасные предметы.

Какие требования к кандидатам должность

На работу приглашают людей, которые имеют хорошую физическую форму, опыт прохождения военной службы, инженерно-техническое образование и знают минно-взрывную сферу. От специалистов ожидают готовности овладеть профессией саперного дела. Преимуществом будет разрешение на выполнение минно-взрывных работ.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидату официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 25 до 125 тысяч в зависимости от поставленной задачи и региона работы. За пребывание в зоне боевых действий обещают ежедневную доплату — 3 300 гривен. Возможен перевод на эту должность действующих военнослужащих.

Какие еще специалисты нужны в "Азове"

Напомним, "Азов" приглашает в свои ряды людей, которые умеют стрелять из огнеметов. В бригаде появилась вакансия огнеметчика огнеметного взвода.

Также на фронте требуются бухгалтеры учетной группы. Чтобы занять эту должность, нужно уметь вести документацию и знать бухгалтерские программы.