Война в Украине — какая причина дезертирства

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Основной причиной дезертирства в воинских частях является командование. На местах, где хороший командир, которому доверяют солдаты, подобных случаев не происходит.

Об этом сообщил юрист и командир взвода в 92-й отдельной штурмовой бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко Леонид Маслов в эфире КИЕВ24 в воскресенье, 1 декабря.

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Причины дезертирства

Маслов считает, что главной причиной дезертирства в воинских подразделениях является недоверие к командирам и их низкий авторитет.

"Основная причина дезертирства, если отбросить экзотические факторы, такие как наркомания или алкоголизм, заключается в плохом командовании, плохой психологической работе и подготовке, неавторитетных командирах и недоверии к ним со стороны солдат. Там, где хороший командир и к нему есть доверие, дезертирств нет", — отметил юрист.

Он подчеркнул, что дисциплина в армии базируется на авторитете командира.

"На самом деле, дисциплина основана на авторитете. Если командир посылает в бой, а не идет в бой, если он ворует и забил на службу, то, соответственно, у него будут дезертиры", — подчеркнул Маслов.

По его словам, важно задавать вопросы именно командирам, почему в их подразделении дезертировали солдаты.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые ушел в СЗЧ или дезертировал.

Мы писали о том, что такие военные имеют время до 1 января, чтобы вернуться в части. Если они это сделают, будут освобождены от уголовной ответственности.

В настоящее время на места службы уже вернулись 6 тысяч военнослужащих.