Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Авторитет командира важен — юрист объяснил причины дезертирства arrow

Авторитет командира важен — юрист объяснил причины дезертирства

1 декабря 2024 16:34
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Война в Украине — какая причина дезертирства
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Основной причиной дезертирства в воинских частях является командование. На местах, где хороший командир, которому доверяют солдаты, подобных случаев не происходит.

Об этом сообщил юрист и командир взвода в 92-й отдельной штурмовой бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко Леонид Маслов в эфире КИЕВ24 в воскресенье, 1 декабря.

Читайте также:

Причины дезертирства

Маслов считает, что главной причиной дезертирства в воинских подразделениях является недоверие к командирам и их низкий авторитет.

"Основная причина дезертирства, если отбросить экзотические факторы, такие как наркомания или алкоголизм, заключается в плохом командовании, плохой психологической работе и подготовке, неавторитетных командирах и недоверии к ним со стороны солдат. Там, где хороший командир и к нему есть доверие, дезертирств нет", — отметил юрист.

Он подчеркнул, что дисциплина в армии базируется на авторитете командира.

"На самом деле, дисциплина основана на авторитете. Если командир посылает в бой, а не идет в бой, если он ворует и забил на службу, то, соответственно, у него будут дезертиры", — подчеркнул Маслов. 

По его словам, важно задавать вопросы именно командирам, почему в их подразделении дезертировали солдаты.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые ушел в СЗЧ или дезертировал.

Мы писали о том, что такие военные имеют время до 1 января, чтобы вернуться в части. Если они это сделают, будут освобождены от уголовной ответственности.

В настоящее время на места службы уже вернулись 6 тысяч военнослужащих.

ВСУ война в Украине дезертир военнослужащие командир СОЧ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:24 Зеленский подытожил встречу с Президентом Евросовета — детали

17:23 Над Украиной заметили два российских самолета — фото

17:05 "Фурия" на охоте — видео уничтожения позиций РФ под Харьковом

17:03 В Ленинградской области бобры устроили блэкаут для россиян

17:01 В ВСУ объяснили, от чего зависит тактика россиян на фронте

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

16:57 Доставайте теплые вещи — погода в Одессе на завтра

16:41 Зеленский назвал, сколько украинцев уже оформили єПідтримку

16:34 Авторитет командира важен — юрист объяснил причины дезертирства

16:25 На Одесчине на границе с Молдовой зафиксировали диких зверей

16:21 Обстрелы Харькова — сколько раз звучала тревога в ноябре

17:24 Зеленский подытожил встречу с Президентом Евросовета — детали

17:23 Над Украиной заметили два российских самолета — фото

17:05 "Фурия" на охоте — видео уничтожения позиций РФ под Харьковом

17:03 В Ленинградской области бобры устроили блэкаут для россиян

17:01 В ВСУ объяснили, от чего зависит тактика россиян на фронте

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

16:57 Доставайте теплые вещи — погода в Одессе на завтра

16:41 Зеленский назвал, сколько украинцев уже оформили єПідтримку

16:34 Авторитет командира важен — юрист объяснил причины дезертирства

16:25 На Одесчине на границе с Молдовой зафиксировали диких зверей

16:21 Обстрелы Харькова — сколько раз звучала тревога в ноябре

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

30 ноября 2024
Эксклюзив

21:32 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

07:39 Пропаганда в компьютерных играх — как это влияет на молодежь

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в ноябре

29 ноября 2024

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Новость с фото

06:32 Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате

Эксклюзив

04:14 Денег катастрофически не хватает — как выживает сегодня Николаев

28 ноября 2024

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

Text

19:15 Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

Text

15:29 Украинская нация может скоро исчезнуть — Богомолец сказала почему

Text

08:24 Билозир заявила о 3,7 млн мужчин, которых еще можно призвать

29 ноября 2024
Text

23:49 Игроки STALKER 2 будут классными операторами дронов, — Ехануров

Text

22:14 Не Трамп — Билозир объяснила, кто нужен для окончания войны

Text

18:05 Визит Сырского на фронт и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершение войны — как это видят одесситы

Text

13:48 Нардеп объяснил, почему ЕС не устраивает развитие бизнеса Украины

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

Text

13:01 Мощные взрывы в Крыму и заявление Путина о мире — эфир День.LIVE

Text

12:42 Нардеп объяснил, где брать деньги в поддержку ветеранов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК