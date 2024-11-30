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ЗМІ дізнались, скільки військових повернулись із СЗЧ на службу

30 листопада 2024 10:03
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Повернення із СЗЧ — ЗМІ дізнались, скільки військових знову поновились на службі
Українські військовослужбовці. Фото: Генштаб ЗСУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Українські військові, які вперше пішли в СЗЧ, можуть до 1 січня без несення кримінальної відповідальності повернутися на службу до іншої військової частини. Наразі це вже зробили 6 тисяч військовослужбовців.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на джерело в Генштабі ЗСУ у п'ятницю, 29 листопада.

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Як зазначає співбесідник видання з Генштабу ЗСУ, за листопад до лав української армії повернулись шість тисяч військових, які самовільно залишили службову частину. Зазначають, що тих, хто добровільно повертається із СЗЧ, зараховують у батальйони резерву. Вже звідти їх будуть розподіляти до підрозділів, у яких вони продовжать службу.

Водночас, як повідомило джерело видання, повернутися можна буде не до будь-якого підрозділу. Людей будуть направляти до визначених військових частин.

Командування наразі моніторить цей процес. У разі, якщо особовий склад масово йтиме в СЗЧ, будуть проводити перевірку. Якщо під час перевірки виявлять недбале виконання обов'язків командиром підрозділу, його притягнуть до дисциплінарної відповідальності.

"Може йтися про пониження в посаді чи у званні. Тих, хто не зможе працювати з особовим складом, переведуть на нижчі штабні посади", — зазначив співрозмовник.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військову частину або дезертирував.

Українські військові, які вперше самовільно залишили місце несення служби, мають час до 1 січня, щоб повернутися до частин. Якщо вони це зроблять, то будуть звільнені від кримінальної відповідальності.

ЗСУ армія Генштаб ЗСУ військовослужбовці командир СЗЧ

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