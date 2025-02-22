Какие проекты по поддержке военнослужащих есть в Украине

Удостоверение участника боевых действий. Фото: facebook com dima schors

Одними из самых важных проектов по поддержке защитников Украины являются два решения, которые приняли в коллаборации с Минветеранов и Минцифры. Речь идет об автоматизации статуса УБД и цифровизации получения статуса лица с инвалидностью вследствие войны.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" в пятницу, 21 февраля, отметил член комитета по вопросам финансов и таможенной политики Алексей Леонов.

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Как поддерживают украинских военнослужащих и их семьи

"Очень важным является статус члена семьи погибшего или умершего защитника или защитницы. Отныне их можно получить онлайн через "Дію" или в ближайшем ЦПАУ. К тому же каждый военный, который попал в плен или пропал без вести при особых обстоятельствах, тоже получает статус УБД. Это очень важно, потому что теперь родные могут получить поддержку от государства", — объяснил эксперт.

Также есть инициативы по протезированию зубов, обследованию и лечению зрения, инициативы по предпринимательской деятельности, в частности гранты, финансирование. Почти 30 крупных компаний в начале года объединились, чтобы обеспечить рабочими местами 25 тысяч украинских ветеранов.

Напомним, в Украине цифровизировали статусы для ветеранов с инвалидностью и семей павших военнослужащих. Получить такой статус можно как в ЦПАУ, так и на портале "Дії".

Также мы сообщали, что в апреле участники боевых действий и ветераны могут получить государственную денежную помощь по программе "Ветеранський спорт". Заявку можно подать в "Дії".