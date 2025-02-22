Які проєкти з підтримки військовослужбовців є в Україні

Посвідчення учасника бойових дій. Фото: facebook com dima schors

Одними з найважливіших проєктів із підтримки захисників України є два рішення, які ухвалили в колаборації з Мінветеранів і Мінцифри. Йдеться про автоматизацію статусу УБД і цифровізацію отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" в п'ятницю, 21 лютого, зазначив член комітету з питань фінансів та митної політики Олексій Леонов.

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"Дуже важливим є статус члена сім'ї загиблого або померлого захисника чи захисниці. Відтепер їх можна отримати онлайн через "Дію" або в найближчому ЦНАП. До того ж кожен військовий, який потрапив у полон чи зник без вісти за особливих обставин, теж отримує статус УБД. Це дуже важливо, бо тепер рідні можуть отримати підтримку від держави", — пояснив експерт.

Також є ініціативи щодо протезування зубів, обстеження та лікування зору, ініціативи щодо підприємницької діяльності, зокрема гранти, фінансування. Майже 30 великих компаній на початку року об'єдналися, щоб забезпечити робочими місцями 25 тисяч українських ветеранів.

Нагадаємо, в Україні цифровізували статуси для ветеранів з інвалідністю та сімей полеглих військовослужбовців. Отримати такий статус можна як у ЦНАП, так на порталі "Дії".

Також ми повідомляли, що у квітні учасники бойових дій і ветерани можуть отримати державну грошову допомогу за програмою "Ветеранський спорт". Заявку можна подати в "Дії".