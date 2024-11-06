Армия+ — Минобороны запустило опрос об изменении места службы

Военный с телефоном в руках. Фото: Генштаб ВСУ

В приложении "Армия+" запустили опрос, где военнослужащие могут высказаться о возможности смены места службы. Результаты помогут упростить перевод между воинскими частями без бюрократии.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в среду, 6 ноября.

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Опрос в "Армия+". Фото: Минобороны

Минобороны совместно с Генштабом ВСУ работают над созданием цифрового сервиса, который упростит процесс перевода между приоритетными воинскими частями.

"Силы обороны Украины нуждаются в мотивированных военнослужащих. Мы уверены, что возможность сменить место службы и подразделение влияет на эффективность военных. Это поможет им служить там, где они хотят", — отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Она добавила, что благодаря опросу Минобороны сможет усовершенствовать процесс перевода. Таким образом, по словам Черногоренко, место службы можно будет сменить проще и без лишней бюрократии.

Данный опрос продлится до 10 ноября и будет включать 12 вопросов.

"Деперсонализированные результаты будут иметь непосредственное влияние на алгоритм перевода военнослужащих, совершенствование которого ожидает значительная часть военных", — говорится в сообщении.

Напомним, с начала запуска приложения "Армия+" в нем авторизовалось уже 360 000 военных, а количество поданных рапортов пересекло отметку в 15 000.

Ранее мы писали о том, что в ноябре у Армия+ появятся пять новых электронных рапортов. Это, в частности, рапорт для получения справки о прохождении военной службы в составе ВСУ.