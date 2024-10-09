Академик заявил, что чиновников тоже нужно мобилизовать, и объяснил, как это повлияет на общество

Вице-президент Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин. Фото: novynarnia.com

При мобилизации главным принципом должна быть справедливость. Украине нужно принять закон, согласно которому занимать должности на государственной службе, смогут только люди с военным опытом.

Об этом в интервью "Укринформу" во вторник, 8 октября, заявил первый вице-президент Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин.

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По мнению Горбулина, так называемые откупы от исполнения гражданского долга защищать государство не должны быть легальными. В частности, он считает недопустимыми законы наподобие экономического бронирования.

"Чиновники должны постепенно пройти через фронт, их замена, как и замена способной к фронту молодежи на предприятиях, должна происходить за счет ветеранов и женщин. Все это должно быть закреплено решениями Ставки Верховного Главнокомандующего — это восстановит мотивацию общества и объединит его в сложный момент, который сейчас переживает Украина", – объяснил академик.

Также он добавил, что для защиты инфраструктуры Украины от постоянных российских атак следует использовать современные проекты и ориентироваться на опыт Германии во время Второй мировой войны.

"Опыт Германии во время Второй мировой войны с подземными производствами самолетов подкрепленный уверенными новейшими проектами — от подземных оборонных производств Ирана до развернутых под землей хранилищ самолетов F-35 Норвегии. Плюс, модульные и дублирующие производства, а также вынесение некоторых критических участков за пределы Украины. К этому я прибавил бы еще усовершенствование защиты информации о предприятиях оборонно-промышленного комплекса, включая их локации и данные о производстве", — подытожил Горбулин.

Напомним, Министерство обороны Украины работает над автоматизацией вручения повесток. В частности, внедряют систему доставки повесток через почту с использованием реестра "Оберіг".

Также мы сообщали, что с ноября три категории военнообязанных смогут оформить отсрочку от призыва через приложение "Резерв+". Такое право получат студенты дневной формы обучения, многодетные родители и люди с инвалидностью.