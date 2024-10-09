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Академік пояснив, чому чиновники мають йти на фронт і як це вплине на населення

9 жовтня 2024 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Академік заявив, що чиновників теж треба мобілізувати, та пояснив, як це вплине на суспільство
Віцепрезидент Національної академії наук України Володимир Горбулін. Фото: novynarnia.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Під час мобілізації головним принципом має бути справедливість. Україні потрібно ухвалити закон, згідно з яким обіймати посади на державній службі, зможуть лише люди з військовим досвідом.

Про це в інтерв'ю для "Укрінформ" у вівторок, 8 жовтня, заявив перший віцепрезидент Національної академії наук України Володимир Горбулін.

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На думку Горбуліна, так звані відкупи від виконання громадянського обов'язку захищати державу не мають бути легальними. Зокрема, він вважає неприпустимими закони на кшталт економічного бронювання.

"Чиновники мають поступово пройти через фронт, їх заміна, як і заміна здатної до фронту молоді на підприємствах, має відбуватися за рахунок ветеранів та жінок. Усе це має бути закріплено рішеннями Ставки Верховного Головнокомандувача — це відновить мотивацію суспільства та об’єднає його у складний момент, який нині переживає Україна", — пояснив академік.

Також він додав, що для захисту інфраструктури України від постійних російських атак потрібно використовувати сучасні проєкти й орієнтуватися на досвід Німеччини під час Другої світової війни.

"Досвід Німеччини під час Другої світової війни з підземними виробництвами літаків підкріплений впевненими новітніми проєктами — від підземних оборонних виробництв Ірану до розгорнутих під землею сховищ літаків F-35 Норвегії. Плюс, модульні та дублюючі виробництва, а також винесення деяких критичних ділянок за межі України. До цього я б додав ще удосконалення захисту інформації про підприємства оборонно-промислового комплексу, включаючи їх локації та дані про виробництва", — підсумував Горбулін.

Нагадаємо, Міністерство оборони України працює над автоматизацією вручення повісток. Зокрема, впроваджують систему доставки повісток через пошту з використанням реєстру "Оберіг".

Також ми повідомляли, що з листопада три категорії військовозобов’язаних зможуть оформити відстрочку від призову через застосунок "Резерв+". Таке право матимуть студенти денної форми навчання, багатодітні батьки та люди з інвалідністю.

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