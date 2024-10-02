Мобилизация в Украине – как обжаловать решение ВВК

Врач измеряет давление у мужчины. Фото: Руслан Марцинков, Facebook

Военнообязанные имеют право обжаловать решение военно-врачебной комиссии. Если решение будет признано обоснованным, проводится повторный медицинский осмотр.

Об этом сообщает издание УНИАН в среду, 2 октября.

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Если ВВК сочли годным, решение можно обжаловать

Все военнообязанные граждане Украины должны пройти ВВК для определения их пригодности к военной службе. Согласно Положению о военно-врачебной экспертизе, которое регулирует процесс ВВК, комиссия определяет степень пригодности военнообязанных.

Однако известны случаи, когда военно-врачебная комиссия Украины получает жалобы в свой адрес, а военнообязанные хотят обжаловать решение. Адвокаты Руслан Мельник и Евгений Камышен советуют сразу обращаться в высшую ВВК и подавать заявление на перекомиссию в высший орган — центральную ВВК.

Согласно Закону Украины "Об обращениях граждан", жалобу можно подать в течение одного года с момента принятия решения, но не позднее чем через месяц после ознакомления с ним. Жалобы, поданные с нарушением указанного срока, не рассматриваются.

В Положении о военно-врачебной экспертизе Вооруженных Сил Украины указано, что если штатная ВВК признает заявление или жалобу о пересмотре или отмене ее решения обоснованной, комиссия пересматривает обжалованное решение или принимает решение о направлении на контрольное обследование и медицинский осмотр. Это решение является обязательным для исполнения и должно быть реализовано в течение месяца с момента его принятия.

Напомним, в Украине упразднили статус "ограниченно пригодный". Впрочем, для мужчин моложе 25 лет он фактически до сих пор существует. Поэтому они не имеют права штрафовать, если они не обновят военно-учетные данные.

Ранее мы писали, что во Львове военно-врачебная комиссия (ВВК) признала мужчину годным к военной службе без проведения обследований и анализов. Военнообязанный подал иск в суд.