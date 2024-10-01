Що потрібно для того, аби довести наявність хвороби під час ВЛК - відповідь адвоката

Чоловік на ВЛК. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав армії. Водночас у разі визнання громадянина непридатним під час ВЛК — він буде звільнений від служби.

Про це розповіли фахівці експертно-консультаційного центру "Ергард та Партнери" в Instagram у вівторок, 1 жовтня.

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Як відомо, представники ВЛК встановлюють статуси придатності на основі висновків лікарів та не ставлять діагнози самостійно. Через це у разі наявності хвороб військовозобов'язані повинні надати медичні висновки, які це підтверджують.

Під час проходження медкомісії громадянину достатньо заявити про наявність захворювання — там зобов'язані відреагувати, скерувавши його на обстеження для встановлення ступеня захворювання.

Правозахисники додали, що на практиці не завжди роблять саме так. Тому військовозобов'язаним варто завчасно підготуватися до проходження ВЛК.

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