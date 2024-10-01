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Адвокат відповів, як під час ВЛК довести наявність хвороб

1 жовтня 2024 23:50
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Що потрібно для того, аби довести наявність хвороби під час ВЛК - відповідь адвоката
Чоловік на ВЛК. Ілюстративне фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав армії. Водночас у разі визнання громадянина непридатним під час ВЛК — він буде звільнений від служби.

Про це розповіли фахівці експертно-консультаційного центру "Ергард та Партнери" в Instagram у вівторок, 1 жовтня.

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Як відомо, представники ВЛК встановлюють статуси придатності на основі висновків лікарів та не ставлять діагнози самостійно. Через це у разі наявності хвороб військовозобов'язані повинні надати медичні висновки, які це підтверджують.

Під час проходження медкомісії громадянину достатньо заявити про наявність захворювання — там зобов'язані відреагувати, скерувавши його на обстеження для встановлення ступеня захворювання.

Правозахисники додали, що на практиці не завжди роблять саме так. Тому військовозобов'язаним варто завчасно підготуватися до проходження ВЛК.

Нагадаємо, у матеріалі Новини.LIVE розповіли, кого у жовтні 2024 року першочергово призиватимуть до лав ЗСУ.

А Нардеп Костенко заявив, що в Україні фіксується спад мобілізації. Він назвав способи, як виправити ситуацію.

хвороба мобілізація ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані захворювання

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