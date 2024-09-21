Считается ли врученной повестка, доставленная по почте

Вручение повесток мужчинам. Иллюстративное фото: facebook.com/DF.Avangard

В Украине идет общая мобилизация военнообязанных в ряды армии. Так, Территориальные центры комплектования и социальной поддержки могут присылать повестки по почте.

Об этом рассказал адвокат Владимир Кишеня в соцсети TikTok.

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Отправка повесток по почте

По его словам, ТЦК могут отправлять повестку по почте и она будет считаться врученной даже, если адресат ее не получил. В то же время, такой документ невозможно обжаловать в суде.

"Были определенные попытки, есть определенная судебная практика. Поэтому обжаловать можно исключительно постановление, вынесенное по результатам вручения такой повестки в том случае, если вы за этой повесткой не явитесь", — объяснил адвокат.

Кишеня отметил, что Кабмином утвержден определенный порядок, которым предусмотрено вручение повесток. Она будет считаться врученной даже в том случае, если адресат отказывается получить такую повестку или не находится по указанному месту жительства.

Ранее адвокат Екатерина Анищенко объяснила, могут ли органы местного самоуправления вручать повестки.

Также адвокат Тамила Алексик рассказала, что первые повестки от "Укрпочты" получат военнообязанные, которые обновили свои данные до 16 июля.