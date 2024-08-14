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Адвокат рассказал, куда будут отправлять повестку, если у мужчины нет прописки

14 августа 2024 20:17
Семён Дрозд - Редактор
Семён Дрозд
Редактор
Куда придет повестка, если нет прописки — объяснение адвоката
Мужчина возле почтовых ящиков. Фото: УНИАН
Семён Дрозд - Редактор
Семён Дрозд
Редактор

Если мужчина не зарегистрирован по месту жительства или имеет регистрацию на временно оккупированной территории (ВОТ), это не освобождает его от мобилизации. Воинская обязанность касается всех мужчин призывного возраста.

Об этом рассказал адвокат Дмитрий Франчук в комментарии РБК-Украина.

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Дмитрий Франчук отмечает, что согласно украинскому законодательству, военная обязанность касается всех мужчин призывного возраста, независимо от того, где они зарегистрированы. В условиях полномасштабной войны и временной оккупации некоторых территорий процедура вручения повесток может отличаться, но избежать мобилизации из-за отсутствия прописки невозможно.

Как могут посылать повестки

Последнее известное место жительства. Если военнообязанный ранее зарегистрирован по определенному адресу, повестка может быть направлена туда.

Место работы. Повестка может быть вручена непосредственно на месте работы, если у работодателя есть информация о работнике.

Близкие родственники. В случае, если у военнообязанного нет постоянного места регистрации, повестка может быть передана через близких родственников, зарегистрированных по другому адресу в Украине.

Контактные данные Если военные органы имеют номер телефона или адрес электронной почты, они могут попытаться связаться с мужчиной через эти каналы для вручения повестки.

Мобилизация на временно оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях Украины законы Украины не действуют в полной мере. Поэтому процедура мобилизации там значительно усложняется и ее выполнение зависит от многих факторов, включая возможность физического доступа к лицам призывного возраста.

Поиск военнообязанных

"Военкоматы активно ищут военнообязанных, используя различные источники информации, включая базы данных, социальные сети и другие", — отмечает юрист.

Вручение повесток может производиться лично, на улице, на работе или в других общественных местах.

Отсутствие прописки или регистрация на ВОТ усложняют процесс вручения повестки, но это не освобождает мужчину от обязанности служить в рядах Вооруженных сил Украины, акцентирует адвокат.

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