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Адвокат розповів, куди відправлятимуть повістку, якщо у чоловіка немає прописки

14 серпня 2024 20:17
Семен Дрозд - Редактор
Семен Дрозд
Редактор
Куди прийде повістка, якщо нема прописки — пояснення адвоката
Чоловік біля поштових скриньок. Фото: УНІАН
Семен Дрозд - Редактор
Семен Дрозд
Редактор

Якщо чоловік не зареєстрований за місцем проживання або має реєстрацію на тимчасово окупованій території (ТОТ), це не звільняє його від мобілізації. Військовий обов'язок стосується всіх чоловіків призовного віку.

Про це розповів адвокат Дмитро Франчук у коментарі РБК-Україна.

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Дмитро Франчук зазначає, що згідно із українським законодавством, військовий обов'язок стосується всіх чоловіків призовного віку, незалежно від того, де вони зареєстровані. В умовах повномасштабної війни та тимчасової окупації деяких територій, процедура вручення повісток може відрізнятися, але уникнути мобілізації через відсутність прописки неможливо.

Як можуть надсилати повістки

Останнє відоме місце проживання. Якщо військовозобов'язаний був раніше зареєстрований за певною адресою, повістка може бути направлена туди.

Місце роботи. Повістка може бути вручена безпосередньо на місці роботи, якщо роботодавець має інформацію про працівника.

Близькі родичі. У випадку, якщо військовозобов'язаний не має постійного місця реєстрації, повістка може бути передана через близьких родичів, зареєстрованих за іншою адресою в Україні.

Контактні дані. Якщо військові органи мають номер телефону або електронну адресу, вони можуть спробувати зв'язатися з чоловіком через ці канали для вручення повістки.

Мобілізація на тимчасово окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях України українські закони не діють у повній мірі. Тому процедура мобілізації там значно ускладнюється, і її виконання залежить від багатьох факторів, включаючи можливість фізичного доступу до осіб призовного віку.

Пошук військовозобов'язаних

"Військкомати активно шукають військовозобов'язаних, використовуючи різноманітні джерела інформації, включаючи бази даних, соціальні мережі та інші", — зазначає юрист.

Вручення повісток може відбуватися особисто, на вулиці, на роботі або в інших громадських місцях.

Відсутність прописки або реєстрація на ТОТ ускладнюють процес вручення повістки, але це не звільняє чоловіка від обов'язку служити у лавах Збройних сил України, акцентує адвокат.

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