Мобилизация в Украине — сколько длится обучение новобранцев

Военная подготовка. Фото: Украинский легион

Во время военного положения по закону мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет независимо от военного опыта. Однако не всех мобилизованных сразу допустят к участию в боевых действиях.

О продолжительности подготовки рассказал адвокат Евгений Филипец, пишет Forpost.media.

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Перед отправкой в воинскую часть мобилизованные должны пройти специальную подготовку в учебном центре.

В Украине минимальная базовая общевойсковая подготовка военных без боевого опыта длится месяц. Подготовка военного по более сложным специальностям может длиться еще 30-45 дней. Суммарно военнообязанный может проходить подготовку в учебных центрах более двух месяцев.

Следует отметить, что план подготовки определяется Генеральным штабом Вооруженных Сил.

Есть единичные случаи, когда неподготовленного бойца сразу отправляли в воинскую часть. Но адвокат подчеркнул, что командир не может допускать к участию в боевых действиях такого человека.

"Мобилизирован все время прохождения базовой военной подготовки болел. Фактически он весь курс пропустил, но его отправили в воинскую часть для "применения полученных навыков", — говорит Филипец.

Если военнообязанного направили на передовую без соответствующих навыков, нужно сообщить об этом на телефоны горячей линии Министерства обороны или писать рапорт на командира воинской части или командира центра комплектования, для прохождения подготовки.