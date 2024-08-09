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Как готовят мобилизованных на фронт — в ВСУ поделились подробностями

9 августа 2024 23:02
Семён Дрозд - Редактор
Семён Дрозд
Редактор
Командир ВСУ рассказал, как мобилизованные готовят перед отправкой на фронт
Обучение для новобранцев. Иллюстративное фото: armyinform.com.ua
Семён Дрозд - Редактор
Семён Дрозд
Редактор

В Украине мобилизованные накануне отправления на фронт проходят серьезное обучение. Лучшие военные с боевым опытом учат тех, кого призывают.

Об этом сообщил командир первого десантно-штурмового батальона 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Владимир Собипан в комментарии ТСН.

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Он отметил, что люди часто воспринимают не столько реальность из-за различных утверждений и информации о боях без подготовки. По его мнению, это российские нарративы, разгоняемые в социальных сетях, но некоторые наши граждане это подхватывают.

"Это все неправда. Буду говорить на примере нашего 199 учебного центра", — заявил он.

Военный объяснил, что сам прошел тактику, огневую и инженерную подготовку. После этого солдат понимает, что сможет справиться с боевым заданием.

"Чтобы перед позицией он знал, как ему одеться, как ему передвигаться, как ему дойти до позиции, как правильно стрелять, когда придется вести бой в окопе", — подчеркнул защитник.

Владимир Собипан добавил, что сейчас в мобилизованные отправляют лучших военных, чтобы те научили их всему.

Базовая подготовка мужчин от 18 до 25 лет

В Украине планируется проведение общей профессиональной и базовой подготовки всего мужского населения в возрасте от 18 до 25 лет. Руководитель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко назвал сроки начала военной подготовки.

Военный отметил, что благодаря массовой подготовке населения будет создаваться стабильный резерв. Это позволит заставить врага пересмотреть целесообразность дальнейшей войны. Это также позволит Украине просчитывать потребности в определенном вооружении и техническом оснащении на перспективу, обращаясь к союзникам за помощью.

Общая профессиональная и базовая подготовка мужского населения от 18 до 25 лет планируется в Украине с 2025 года. Тимочко назвал соответствующие составляющие этого процесса, которые помогут в дальнейшей защите государства.

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